Malgré le fiasco de Flamanville, les Normands sont prêts à "bisser" l'EPR

Le match qui opposait les sites de Gravelines et Penly, et, à travers eux, Xavier Bertrand et Hervé Morin, est donc plié. Le conseil d'administration d'EDF a tranché. C'est bien la centrale de Seine-Maritime qui accueillera la première paire d'EPR de nouvelle génération si la prochaine majorité présidentielle donne son feu vert à la prolongation du programme.

En optant pour Penly, l'énergéticien français obéit autant à des impératifs techniques (le site dispose notamment de vastes disponibilités foncières) qu'à des considérations politiques. En effet, Jean Bernard Levy sait qu'il rencontrera en Normandie un accueil...