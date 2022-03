Pour sortir de la dépendance au gaz russe, l'Allemagne accélère sur un premier terminal méthanier (GNL)

Face au risque immédiat d'explosion des prix du gaz outre-Rhin, provoquée par le conflit en Ukraine, le ministère de l'Economie et du Climat allemand a annoncé la construction d'un premier terminal méthanier important de gaz liquéfié (GNL). Alors que ce type de chantier peut durer des années, les partenaires du projet travaillent à une mise en œuvre "le plus rapidement possible".