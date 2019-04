Solaire : les promesses du marché français

Ses coûts n'en finissent plus de baisser, et cela se reflète désormais dans les volumes. Avec 94 gigawatts sur un total de 171, le solaire a représenté la plus grosse part des nouvelles capacités renouvelables installées dans le monde en 2018, selon les chiffres publiés début avril par l'agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).

Si la capacité photovoltaïque installée (480 GW) reste aujourd'hui encore inférieure à celles de l'éolien et surtout de l'hydroélectricité, la spectaculaire baisse de ses coûts de production observée depuis 10 ans, et qui se poursuit encore, pourrait permettre au solaire d'accroître sa part du gâteau des renouvelables. En Europe et en France, les nouvelles capacités éoliennes dépassent celles du solaire, mais le photovoltaïque représente malgré tout 30% des nouvelles capacités installées en 2017.

En retard pour 2020, ambitieuse pour 2030

A ce jour, la France fait plutôt partie des mauvais élèves de l'Union européenne, puisqu'avec une part de son énergie issue à seulement 16,3% d'énergies vertes (essentiellement hydroélectricité et bois, devant les biocarburants) dans son mix en 2017, elle est mal partie pour respecter son engagement de 2008. A l'époque, dans le cadre du paquet énergie climat européen, sous la présidence française, elle s'était fixée un objectif de 23% de renouvelables à l'horizon 2020.

Mais les choses pourraient changer. D'ailleurs la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoit une multiplication par 2,5 des capacités éoliennes installées à l'horizon 2028, et de 5 à 6 pour le solaire, qui doit passer de 7 GW en 2017 à 35 GW en 2028. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) estime pour sa part qu'un objectif de 52 GW en 2040 est à notre portée.

Des prix toujours plus compétitifs

Pour l'heure, les chiffres présentés par France Territoire Solaire à la fin du mois de mars montrent que les raccordements de parcs solaires ont baissé au quatrième trimestre 2018, aboutissant à un volume total de 850 MW de nouveaux raccordements, comme l'année précédente. Un rythme qui reste insuffisant pour atteindre les objectifs de la PPE, mais qui a quand même permis au solaire de produire près de 4% de l'électricité française au troisième trimestre.

En revanche, en France aussi, les prix ont poursuivi leur dégringolade et, à 52 euros par mégawattheure pour les centrales au sol, se rapprochent de ceux de l'électricité conventionnelle. L'ARENH (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) est en effet aujourd'hui à 42 euros/MWh.

Mesures de simplification à l'étude

Certes, diverses mesures sont dans les tuyaux pour « libérer » l'énergie solaire, pour la plupart esquissées dans le cadre du groupe de travail « Place au soleil » convoqué en 2018 par Sébastien Lecornu, alors secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique. France Territoire Solaire tire un bilan mitigé des travaux de ce groupe, laissés un temps en suspens, mais qui ont repris récemment sous la houlette d'Emmanuelle Wargon, qui a remplacé Sébastien Lecornu.

Ces ambitions, associées à la baisse des prix, à une accélération des appels d'offres et à l'émergence de nouveaux modes de développement (notamment les PPA, ou power purchase agreements, contrats passés de gré à gré entre un fournisseur et un acheteur) font du marché français l'un des plus attractifs au monde aux yeux du think tank spécialisé Solar Plaza, qui a publié une étude sur le sujet là l'occasion de l'événement Solar Future France dont La Tribune est partenaire.

De 80 à 1000 MW installés en deux ans

Solar Plaza rappelle dans cette publication que la France a été l'un des premiers pays européens à introduire un système d'obligation d'achat, même si ces derniers ne sont réellement devenus incitatifs qu'à partir de 2006. Ajoutée à d'autres incitations, notamment fiscales, cette politique de soutien généreuse a permis au parc solaire français de passer de 80 à près de 1.000 MW entre 2008 et 2010. L'explosion des coûts associés (payés par le consommateur sur sa facture d'électricité via la CSPE (contribution au service public de l'électricité) a conduit le gouvernement à imposer un moratoire à la fin de l'année 2010, qui a laissé des traces durables dans le secteur.

Malgré tout, ce n'est qu'en 2013-2014 que ses effets se sont fait sentir sur les installations, les projets déjà approuvés ayant permis d'installer 1,7 GW supplémentaires en 2011 et 1,2 GW en 2012. C'est fin 2014 que le gouvernement a commencé à lancer des appels d'offres qui ont permis de redresser la barre notamment dans le segment des installations commerciales et industrielles, notamment favorisé par la loi imposant aux bâtiments neufs du tertiaire d'être dotés de panneaux solaires.

C'est également en France que se trouve la plus grande centrale sur le sol européen, construite par le français Neoen, à Cestas (Aquitaine). Solar Plaza rappelle également que suite à la publication de la loi de transition énergétique en 2015, la ministre de l'énergie de l'époque (Ségolène Royal) a révisé à la hausse l'objectif national de 5.400 MW (déjà atteint à l'époque) à 8.000 MW pour 2020. Plusieurs appels d'offres ont été lancé à compter d'août 2016 afin de mettre le pays sur les rails de ces nouveaux objectifs.

Quel solaire en France demain ?

Lors de l'événement Solar Future France dont la Tribune est partenaire, organisé les 10 et 11 avril prochains à Paris, Solar Plaza fera un état des lieux à date du marché français, s'efforcera de dresser le portrait du producteur d'énergie de demain. Le programme consacre plusieurs focus à des tendances émergentes : les contrats de gré à gré entre fournisseurs et consommateurs (power pourchasse agreements, ou PPA), l'autoconsommation, le solaire flottant...Et dessinera les perspectives du marché français à l'horizon 2030 et au-delà.