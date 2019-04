Un groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée : pour quoi faire ?

Œnologue de formation, Michel Delpon dit s'être intéressé à l'hydrogène dès ses études de chimie, avant de convaincre son entreprise de commercialisation de vins, Producta Vignobles, de s'y convertir. À peine élu député (LREM) de Dordogne, il doit faire face à son premier dossier "chaud" : la fermeture de la ligne TER Bordeaux-Bergerac-Sarlat (qui rouvrira en septembre 2019, ndlr).

Convaincu que la solution passe par des trains à l'hydrogène, il se rend alors en Allemagne où 35 trains ont été commandés à Alstom. Aujourd'hui, le conseil régional d'Occitanie ayant déjà impulsé le mouvement, Michel Delpon travaille à une expérimentation dans sa circonscription avec le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine.

L'ancien conseiller municipal (SE) de Bergerac entre 2001 et 2008 a également testé le vélo à hydrogène le long de la Dordogne l'été dernier. Objectif : convaincre les 15 maires des communes voisines de "débloquer" leurs esprits. Il joue également le rôle d'animateur de réseau pour un cluster d'entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables et l'hydrogène. Situé sur un terrain militaire de 25 hectares, un ancien entrepôt de vêtements de 7.000 mètres carrés accueille déjà trois jeunes pousses.

Échanger avec les entreprises du secteur

Membre de la commission des affaires économiques, Michel Delpon profite de l'examen du projet de loi sur l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim) pour défendre les tracteurs fonctionnant avec une pile à combustible. La PAC permet en effet de stocker l'hydrogène produite d'origine renouvelable (éolienne, panneau solaire).

Le plan Hydrogène lancé le 1er juin 2018 par l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a donc envoyé, selon, lui, "un signal fort" après "un débat un peu utopique". C'est pourquoi, avec son collègue Gérard Menuel (LR, Aube), le député marcheur vient de créer le premier groupe d'études dédié à cette énergie décarbonée afin d'échanger avec les experts et les entreprises du secteur.

Le contexte s'y prête effectivement avec la création récente de deux joint-ventures : Air Liquide, Toyota et les taxis Hype veulent renforcer l'offre de véhicules bas carbone pour les JO 2024, tandis que SymbioFCell, Michelin et l'équipementier Faurecia avancent ensemble sur la pile à combustible. EDF a également annoncé ce 2 avril le lancement d'Hynamics "une filiale pour produire et commercialiser de l'hydrogène bas carbone".

Accélérer le déploiement de la filière

Les professionnels se félicitent d'ores et déjà de la création de ce groupe de travail. Le fondateur d'H2V Product, qui prévoit la création d'usines de production d'hydrogène vert, salue « une mobilisation des élus très positive ».

« Ce sera créateur d'emplois, de valeur ajoutée, de devises et de développement industriel », poursuit Lucien Mallet.

Comme d'autres, cet acteur espère par exemple pouvoir introduire cette énergie dans les réseaux de gaz, ce que la loi interdit actuellement. Son homologue de chez Sylfen, qui associe différentes énergies locales dans les bâtiments, qualifie, lui, cette annonce "d'excellente nouvelle". « L'ensemble de la filière est mobilisée », souligne Nicolas Bardi, « pour une approche dépassionnée et offensive, et afin d'accélérer le déploiement ».

En attendant, le président de l'association Régions de France Hervé Morin et le président de l'association française pour l'hydrogène et la pile à combustible (AFHYPAC) Philippe Boucly, viennent d'adresser un courrier au Premier ministre pour lui demander de soutenir davantage la filière. Dans cette lettre que La Tribune a pu lire, le patron du conseil régional de Normandie et l'acteur privé exigent « la pleine concrétisation » des 100 millions d'euros débloqués pour 2019 ainsi que « sa pérennisation pour les prochaines années ».

« L'État doit se donner toutes les chances de bâtir une filière hydrogène verte et compétitive. Il en va de notre volonté collective de suivre une trajectoire compatible avec les objectifs impérieux de l'Accord de Paris. »

En réalité, Édouard Philippe serait déjà sensibilisé à la question de l'hydrogène d'origine renouvelable, qu'il a d'ailleurs citée lors du lancement des "territoires d'industrie" en novembre dernier.

