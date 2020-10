Veolia/Suez : la bataille se déplace sur le terrain politique voire judiciaire

Quels ont été "les positionnements de l'État aux conseils d'administration de la Caisse des dépôts et consignations [actionnaire de Veolia, Ndlr] et chez CNP [partie prenante au dossier, Ndlr]? Pourquoi l'État n'a-t-il pas utilisé tous les moyens possibles pour imposer un droit de veto?", s'interroge l'intersyndicale de Suez. (Crédits : Reuters)

Au Parlement, les initiatives pour questionner les modalités et les enjeux de la fusion fleurissent. Et Suez met en cause la transparence de la vente entre Engie et Veolia.