Suez refuse à nouveau la main tendue par Veolia, Engie s'énerve

Dans deux communiqués successifs, les deux géants français de l'eau et de l'environnement ont à nouveau croisé le fer ce dimanche. Veolia promet que son OPA sera amicale à l'issue du rachat des parts d'Engie. Suez dément cette qualification et continue de juger l'opération "hostile" en dénonçant le "communiqué mensonger" de son rival. Dans cette guerre des nerfs, Engie s'énerve et exige une alternative crédible et au moins au même prix face aux déclarations d'intérêt du fonds Ardian.