L'ETI suédoise Seco Tools ferme une usine en Suède et relocalise la production en France, dans le Cher

À partir de 2024, Seco Tools France, dont le siège est basé à Bourges, changera de dimension grâce à une croissance à terme de 40% de sa production.

L'usine berruyère, qui est l'une des trois unités en France du fabricant suédois d'outils d'usinage, avec celles de Bouxwiller dans le Bas-Rhin et de La-Tour-du-Pin en Auvergne-Rhône-Alpes, est spécialisée dans la fabrication de fraises à plaquettes. Elle fournit ses produits à haute valeur ajoutée aux industriels des secteurs aéronautique, automobile et énergétique.

La décision de sa maison mère de fermer, fin 2023, l'unité située dans la ville d'Arboga, à 150 km à l'ouest de Stockholm en Suède, se traduira pas un transfert de son activité dans le Cher.

Surcapacité sur le segment des fraises à plaquettes

Avec Pune en Inde et Arboga, Bourges est la seule des usines du groupe suédois dans le monde, dédiée spécifiquement sur ce segment au sein de la gamme d'outils de précision (foreuses, etc.). Elle emploie quelque 210 salariés et a réalisé un volume d'affaires de l'ordre de 11 millions d'euros sur la partie production. En tant que bureau de vente pour la gamme complète de Seco Tools dans l'Hexagone, le site berruyer a conjointement généré 53 millions d'euros de recettes commerciales.

Dans la période post-crise sanitaire de 2020-2021, le groupe Seco Tools se trouvait en surcapacité de production sur le segment des fraises à plaquettes, et a décidé au second semestre 2022 de rationaliser son outil industriel. L'ETI scandinave, qui emploie 2.000 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros l'année dernière.

Seco Tools est lui-même détenu par le fabricant suédois de machines outil Sandvik, qui compte 4.200 salariés. Présent dans 75 pays, le géant mondial a généré des recettes de 3,4 milliards d'euros en 2022.

Faire du Cher l'épicentre de l'activité en France

Le rapatriement de l'activité de l'usine d'Arboga de Seco Tools dans le Cher aura un fort impact sur le site de Bourges. D'une superficie de 4.000 m2, il avait déjà été agrandi en 2020 avec la construction d'un nouveau bâtiment administratif et d'un centre de réception des appels des clients. Sa rénovation complète, l'année dernière, illustre la volonté du groupe de faire du Cher l'épicentre de son activité en France.

À la clé, un investissement total de l'ordre de 8,5 millions d'euros. Côté moyens de production, 6 cabines d'usinage de fraises vont être transférées depuis la Suède, qui viendront s'ajouter aux 16 centres déjà en place. Pour accompagner la montée en puissance prévue, le site est par ailleurs en train de doubler le nombre de machines de tournage. Enfin, Seco Tools prévoit le recrutement de 25 salariés supplémentaires à Bourges.

Pénurie de techniciens déjà chassés par les groupes de Défense

L'aspect RH est loin d'être gagné d'avance, et ce, pour deux raisons majeures.

D'une part, les profils recherchés par Seco Tools sont très spécifiques. Le paysage économique de Bourges et son agglomération, à forte empreinte industrielle de Défense, complique encore les recherches du groupe. Les techniciens et les cadres spécialisés dans l'usinage sont déjà chassés par de grands groupes d'armement comme Nexter ainsi que le missilier MDBA.

Dans ce contexte de tension de l'emploi, SecoTools a dû mener courant octobre 2022 une forte campagne de communication pour ces recrutements dans les médias, y compris les panneaux d'affichage 4X3. Le groupe a aussi organisé le 19 janvier un job dating dans ses locaux.

Le résultat est pour l'instant relativement faible puisque les embauches ont seulement concerné 5 salariés sur les 25 envisagés. La totalité des emplois doit être en principe pourvue en septembre, compte tenu des mois de formation nécessaires pour démarrer l'exploitation début 2024 dans de bonnes conditions.

Un pari capital pour Seco Tool à Bourges qui, compte tenu de la montée de son plan de charge, est censé atteindre un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros sur la production et de 55 millions d'euros côté vente, soit des recettes totales de plus de 70 millions d'euros en fin d'année prochaine.