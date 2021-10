Réindustrialisation : quel bilan pour le label "Territoires d'industrie" ?

Le programme de reconquête industrielle lancé il y a trois ans sous le nom de Territoires d’industrie donne des résultats encourageants. Sa botte secrète ? Une approche "bottom up" et un pilotage par des binômes élus/industriels épaulés par les Régions et l’Etat. A méditer à la veille du lancement du grand plan d’investissement "France 2030".