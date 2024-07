Casino réduit (encore) la voilure et vend 66 magasins, après en avoir déjà cédé plus de 200

La cession des hyper et supermarchés Casino se poursuit. Après 121 magasins cédés fin avril à Auchan, Les Mousquetaires et Carrefour, puis 90 fin mai à Auchan et Les Mousquetaires, Casino vend 66 magasins. Le groupe devait vendre un total de 76 magasins lors de cette troisième vague, en vertu d'accords conclus avec ses différents concurrents les 24 janvier et 8 février.

Mais « 10 magasins, pour lesquels les conditions suspensives n'ont à ce jour pas été levées dans les temps, feront l'objet d'une cession différée », indique dans un communiqué le groupe Casino.

Dans le détail, Les Mousquetaires ont racheté 35 supermarchés et 1 Spar, et Auchan Retail France 28 supermarchés et 2 drives. Une transaction « réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 213 millions d'euros », précise le communiqué de Casino. Le distributeur indique, par ailleurs, « avoir cédé au groupement Les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 5 hypermarchés ». Dans ces points de vente, Les Mousquetaires détenaient déjà une participation non contrôlante de 49% depuis le 30 septembre 2023.

Casino rappelle que ses concurrents « se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés », ainsi qu'à « maintenir à l'égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession ».

Le groupe employait encore fin 2022 quelque 200.000 personnes dans le monde, dont 50.000 en France. Les effectifs du distributeur sont passés sous la barre de 30.000 salariés et le groupe a annoncé fin avril que 1.300 à 3.200 postes pourraient encore disparaître dans les mois à venir : 1.293 suppressions nettes au sein des fonctions sièges et jusqu'à « 1.974 postes au maximum » dans des supermarchés et des sites logistiques n'ayant pas trouvé preneur.

Cession d'actifs immobiliers

L'annonce de Casino ce mardi intervient alors que le distributeur a annoncé la veille la cession de pour au moins 200 millions d'euros d'actifs immobiliers à la société de gestion d'actifs Tikehau Capital, au second trimestre 2024. Objectif affiché,« réduire la dette financière », selon un communiqué lundi.

Le groupe a précisé que ces actifs sont des « murs d'hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan », ainsi que des « lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière ».

Des accords ont également été signés pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille au groupe Casino pendant une durée de 5 ans, dit Casino.

Restructuration de la dette

Casino a connu en 2023 une spectaculaire restructuration de sa dette contractée sous la houlette du précédent patron, Jean-Charles Naouri. Lourdement endetté, le distributeur d'origine stéphanoise, aux enseignes Monoprix, Franprix ou Cdiscount, a fait l'objet d'un plan de sauvetage accéléré fin février, au terme duquel il est tombé dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Le distributeur a ainsi multiplié les cessions, y compris la vente de la quasi-totalité des magasins grand format à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour. Pour rappel, cette activité constituait pourtant le cœur historique du distributeur stéphanois. Casino s'est également retiré de l'Amérique latine où travaillaient les deux tiers de ses salariés.

Commercialement, le groupe conserve les Petits Casino, enseigne historique qui pèse une toute petite part des ventes. Il garde également Monoprix qui, avec Naturalia, représente près de la moitié des 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2023 sur le périmètre conservé (8.634 magasins), Franprix ainsi que des réseaux de proximité comme Vival ou Spar. Le distributeur entend devenir un « champion de la proximité », dixit son directeur général, en s'appuyant sur l'exploitation de magasins en franchise.

