Pour les Casino de Corse, ce sera Auchan

Après avoir cédé ses 288 magasins au tandem Auchan-Intermarché, Casino a enfin trouvé un acquéreur en Corse pour ses 13 grandes surfaces (4 hypermarchés et 9 supermarchés) en la personne de Patrick Rocca, chef d'entreprise ajaccien, à la tête d'un groupe de 27 sociétés essentiellement orientées sur le transport de marchandises et le BTP.

Désigné en 2016 par le tribunal de Commerce de Marseille pour reprendre la Société nationale maritime Corse-Méditerranée - rapidement cédée à la nouvelle compagnie maritime Corsica Linea - Patrick Rocca a été franchisé Auchan en Corse l'année suivante, ce qui lui a permis de réaliser l'Atrium, un vaste parc d'activités commerciales près d'Ajaccio comprenant notamment une grande galerie marchande et un hyper Auchan de 6.440 m2.

La signature de la cession par Casino de sa société corse « Codim 2 », filiale autonome regroupant l'ensemble de ses magasins, a eu lieu ce dimanche 23 juin sous la forme d'une promesse de vente. C'est l'épilogue d'un dossier économico-social qui a défrayé la chronique depuis l'annonce officielle de la vente, en décembre dernier.

« On veut croire à la valeur de la parole donnée »

Le montant de la transaction, issue d'une procédure de mise en concurrence, demeure confidentiel, mais le rachat par Patrick Rocca suscite plus de soulagement que d'inquiétude auprès des 1.300 salariés de « Codim 2 ».

Représentant majoritaire de ces derniers, le STC, le syndicat des travailleurs corses d'obédience nationaliste, avait annoncé la couleur dès le départ en installant ses principales revendications en tête de gondole : pas de vente des magasins à la découpe mais d'un seul tenant, maintien des emplois et sacralisation par l'acquéreur de la convention collective plus avantageuse à Casino que chez les autres distributeurs présents dans l'île. Un oukase syndical validé par une motion votée par l'Assemblée de Corse à la demande de Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif. « Nous avons rencontré M. Rocca, il s'est formellement engagé à satisfaire nos demandes. On veut croire à la valeur de la parole donnée par le nouveau propriétaire » synthétise Jean Brignole au nom du STC. C'est le 13 juin dernier que le conseil d'administration du groupe Casino a choisi son repreneur en Corse, l'offre de Patrick Rocca ayant été qualifiée de « mieux-disante ». Joint par La Tribune, celui-ci confirme avoir répondu aux attentes des salariés. Tous seront bien logés à la même enseigne : « Le périmètre d'activités sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui. Les avantages sociaux seront conservés. Un acquis est un acquis, on fera avec... »

Dossier instruit par l'Autorité de la Concurrence

L'affaire n'est pas pour autant définitivement dans le sac à provisions. Patrick Rocca, déjà à la tête d'un hypermarché Auchan à Ajaccio, n'est pas en situation de monopole car d'autres grandes enseignes sont installées dans l'agglomération ajaccienne, mais peut-être en position hégémonique avec le rachat requis du Géant Casino situé à l'entrée de la Cité impériale. Une fois la vente signée, le dossier va être transmis pour instruction à l'Autorité de la Concurrence.

Patrick Rocca est plutôt serein. Il a de bonnes chances de se voir octroyer le feu vert de l'organisme indépendant, dès lors que l'un de ses principaux concurrents a pratiquement le double de surface commerciale et que le curseur de la concurrence s'apprécie moins à l'aune du chiffre d'affaires qu'à celle des dimensions spatiales. Ce fils de maraîchers, qui évolue sur un terrain familier, espère que la culbute des enseignes s'effectuera d'ici la fin de l'année. Il sait qu'il devra consentir des investissements mais pas à quel niveau : « Il faut le temps de dresser un état des lieux précis en espérant qu'il n'y aura pas trop de mauvaises surprises. Rien n'est gratuit, mais on fera ce qu'il faudra... »

Comme c'était le cas jusqu'alors avec Casino, Auchan sera également partenaire des artisans et des producteurs locaux pour qui l'enseigne écoulait environ 20 % des volumes de production. Là encore, le repreneur jouera le jeu de la mise en valeur du terroir. Par conviction, par solidarité et par intérêt commercial.