Côte-d'Or : Coca-Cola vise toujours 100% de bouteilles en plastique recyclé d’ici 2030 avec Plastipak

L'usine Plastipak située à Sainte-Marie-La-Blanche (Côte-d'Or) depuis 1998 est leader en matière de recyclage PET (le type de plastique le plus utilisé au monde) en France. Le centre, qui emploie 132 salariés, reçoit des bouteilles collectées dans toute la France, et produit de la matière recyclée pour plusieurs embouteilleurs français, dont Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Il est l'unique partenaire recyclage dans l'Hexagone du géant américain.

Sur une production moyenne de 48.000 tonnes de PET recyclé chaque année, 20.000 tonnes sont destinées uniquement à Coca-Cola Europacific Partners France, (2.500 collaborateurs et 5 usines réparties dans l'Hexagone). La filiale française de CCEP est le premier embouteilleur de Coca-Cola indépendant au monde. Il s'agit du principal producteur et distributeur de boissons rafraîchissantes sans alcool sur le territoire national.

Le groupe assure la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons de The Coca-Cola Company (Coca-Cola Goût Original avec ou sans sucres, Coca-Cola light taste, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Powerade, Tropico ...) ainsi que la distribution d'autres boissons (Capri-Sun et Monster) en France. « Ce centre côte-d'orien dédié au recyclage est l'illustration parfaite de ce que nous souhaitons faire chez Coca-Cola : passer de cette économie linéaire où la bouteille, une fois consommée, atterrit dans la poubelle grise ou en déchet sauvage, à une économie circulaire en boucle fermée : de la bouteille à la bouteille », souligne Olivier Larose, directeur emballage et économie circulaire chez CCEP France.

1,5 million d'euros d'investissements

À l'occasion de son anniversaire, l'usine inaugurait une nouvelle boucle de « ReTri » pour les bouteilles qui arrivent sur le site. Cet investissement de plus de 1,5 million d'euros par Plastipak permet d'optimiser le processus de tri et de recycler 2.000 tonnes de bouteilles en PET supplémentaires, chaque année, sur le site. « Cette nouvelle machine va permettre de mieux séparer les bouchons et les bouteilles car les bouchons sont plus compliqués à recycler et doivent passer par une autre boucle », explique Olivier Larose. Une dizaine de postes sont à pourvoir suite à ce nouvel investissement. « C'est une vraie petite pépite, créatrice d'emplois et de rPET. C'est pour cela que nous continuons d'investir ici », poursuit-il.

Animés par la même conviction qu'il faut créer une filière de recyclage d'excellence française, les deux entreprises, CCEP France et Plastipak, ont créé la joint-venture Infineo en 2013. Un partenariat gagnant puisqu'au départ, les bouteilles recyclées fabriquées sur le site de Sainte-Marie-La-Blanche contenaient seulement 10% de PET recyclé. Après 10 ans d'innovation, les bouteilles qui sortent de ce centre de recyclage sont 100% recyclées (rPET). « En avril 2022, l'ensemble des bouteilles PET de 50cl des marques Coca-Cola avec ou sans sucres, Sprite et Fanta sont passés en fabrication PET 100% recyclé (rPET). Elles ont rejoint Tropico, Smartwater, Powerade et Fuze Tea, déjà disponibles en format 40cl ou 50cl, 100% recyclé (rPET) », précise Olivier Larose. Cette transition représente plus de 200 millions de bouteilles par an, soit la suppression d'environ 5.400 tonnes de PET vierge en 2023.

L'enjeu de la collecte

Selon l'Ademe : « L'utilisation de PET 100% recyclé diminue de 70% l'empreinte carbone de chaque bouteille, par rapport à l'utilisation de PET vierge issu du pétrole. » D'où l'objectif du groupe, à horizon 2030, de parvenir à 100% de PET recyclé sur l'ensemble du « corps » des bouteilles du portefeuille, permettant la suppression de plus de 200.000 tonnes de PET vierge utilisé par an en Europe. Un objectif qui nourrit une ambition forte du groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 - soit 10 ans avant les objectifs des Accords de Paris - sur l'ensemble de tous les process (emballages, transports, usines). « Cette mesure permettrait d'agir sur la décarbonation, en diminuant fortement l'empreinte carbone de l'un des facteurs les plus polluants de la fabrication de nos boissons : l'emballage, qui représente à lui seul 52% des émissions de nos GES », rappelle Olivier Larose.

Le centre stratégique de Sainte-Marie-La-Blanche travaille sur la partie recyclage. De son côté, le groupe CCEP n'oublie pas pour autant les parties réduction des ressources et réemploi. Sur la partie réduction des ressources, par exemple, depuis l'année dernière, tous les films plastiques qui entouraient les packs de cannettes ont été remplacés par une attache en carton. « Ce qui représente 900 tonnes de film plastique en moins chaque année », précise Olivier Larose. Sur le réemploi, CCEP France agit sur deux segments : les cafés, restaurants, hôtels et la grande distribution. Pour les premiers, en passant l'intégralité de son portefeuille de marques en 100% verre consigné en 2022. Pour le second, l'action est encore en phase de tests « l'idée est d'expérimenter un nouveau modèle afin de voir si le réemploi pourrait être une réalité demain en grande distribution », confie Olivier Larose. Encore faudrait-il pouvoir collecter toutes ces bouteilles... C'est le principal enjeu actuel puisque selon Citéo, l'éco-organisme de gestion de recyclage des emballages et papiers : « En 2021, le taux de collecte en France est de 59% alors que la législation invite à atteindre 90% d'ici 2029 .»