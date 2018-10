Distribution : Dia avertit encore sur ses résultats, le titre s'effondre

La chaîne de supermarchés espagnole Dia a annoncé lundi son troisième avertissement sur résultats en 12 mois, ce qui fait plonger l'action du groupe de plus de 39% à la Bourse de Madrid, soit la pire performance quotidienne jamais subie par la valeur.

Ventes en baisse face à la concurrence de Lidl, Aldi...

L'entreprise, qui voit ses ventes baisser du fait de la concurrence d'enseignes telles que Mercadona, Lidl et Aldi, a dit anticiper désormais un excédent brut d'exploitation (EBE) compris entre 350 et 400 millions d'euros cette année, contre 568 millions en 2017 et un consensus des analystes financiers de 477 millions, selon Refinitiv SmartEstimates.

Dia, dont le magnat russe Mikhail Fridman est le premier actionnaire via son véhicule d'investissement LetterOne, avait connu une forte progression de ses activités lors de la crise financière de 2007-2009.

Mais depuis que l'Espagne a retrouvé le chemin d'une croissance vigoureuse, le groupe éprouve des difficultés à trouver la bonne stratégie. Il a nommé un nouveau directeur général en août et doit présenter un plan d'ici la fin de l'année.

(Avec Reuters)