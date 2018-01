Les chinois Tencent et Yonghui vont entrer au capital de Carrefour China

Un partenariat stratégique en Chine a été annoncé, avec un projet d'investissement de Tencent et Yonghui dans Carrefour Chine, Carrefour restant le premier actionnaire de sa filiale. Les détails de l'opération, encore à un stade préliminaire, ne seront connus qu'en cas d'accord définitif.

Parallèlement à ce projet d'investissement, Carrefour et Tencent annoncent la signature d'un "protocole d'accord de coopération stratégique en Chine", l'objectif étant de mettre en commun l'expertise de Carrefour dans la distribution avec le savoir-faire technologique de Tencent, géant des réseaux sociaux en Chine.

"Ce partenariat permettra à Carrefour d'améliorer sa visibilité sur internet, d'accroître son trafic en ligne et en magasin et de bénéficier de l'expertise avancée de Tencent en matière technologique" et numérique, indique Carrefour dans un communiqué.