Rachat de Casino : le patron des Mousquetaires y voit « la victoire » des indépendants sur les groupes centralisés

Le rachat de Casino par les Mousquetaires/Intermarché signe-t-il « la victoire du modèle d'indépendants » sur les groupes de distribution centralisés ? C'est ce qu'a estimé le patron des Mousquetaires Thierry Cotillard lors d'un point presse mardi.

Pour Thierry Cotillard, ce rachat signe « la victoire du modèle d'indépendants, de commerçants ancrés dans le territoire, qui comprennent les attentes des consommateurs et qui essaient d'y répondre », par opposition à des groupes dits intégrés, comme Casino, pilotés plutôt au niveau national.

257 supermarchés et 37 hypermarchés Casino convertis

« Nous allons vivre quelque chose d'historique », a estimé Thierry Cotillard lors d'une visioconférence de presse organisée deux jours avant la réouverture de certains des ex-magasins Casino convertis en Intermarché ou en Netto, enseigne discount du groupement d'indépendants Les Mousquetaires.

« La dernière opération de cette ampleur dans le secteur, c'était le rachat de Promodès par Carrefour » en 1999, a-t-il dit. 257 supermarchés et 37 hypermarchés Casino sont passés ou doivent passer sous une des enseignes du groupement qui est le numéro 3 de son secteur en France, derrière le leader E.Leclerc et Carrefour.

Une soixantaine avait déjà été rachetés en octobre 2023. Certains magasins rouvriront jeudi sous leurs nouvelles couleurs. D'autres vagues de bascule sont attendues en juin, juillet et octobre, a indiqué Thierry Cotillard. Parmi ces magasins, une cinquantaine doit passer sous enseigne Netto.

Réponse aux inquiétudes sur les conditions sociales

Intermarché a dit vouloir faire de l'opération « une réussite humaine », alors que les syndicats du groupe Casino ont martelé à de multiples reprises leurs inquiétudes quant aux conditions sociales généralement moins-disantes chez Intermarché que chez Casino.

« Pendant 15 mois, les conditions salariales et les accords sociaux sont totalement reconduits », a indiqué Thierry Cotillard, assurant que ce sont les « consignes » qui ont été transmises aux adhérents qui reprennent les points de vente et sont libres d'y déterminer les conditions sociales de leur choix.

« On a connu la reprise d'une enseigne intégrée il y a quelques années avec la reprise de Bricorama, il y avait les mêmes inquiétudes et le recul montre que l'opération avait été un véritable succès », a assuré le médiatique dirigeant, disant souhaiter « qu'on réussisse l'intégration des collaborateurs » de Casino.

Il a évoqué, pour « certains points de vente qui pouvaient peut-être faire peur » au vu de leurs performances économiques, un pacte d'associés dans lequel deux, trois ou quatre patrons adhérents du groupement pouvaient s'associer pour les reprendre, mutualisant ainsi les frais et les risques.

121 magasins vendus donc 65 et un drive pour Les Mousquetaires

Fin avril, le distributeur Casino, en proie à de graves difficultés financières, avait indiqué avoir vendu 121 magasins grand format à ses concurrents Auchan, Carrefour et Les Mousquetaires sur les 287 prévus. « Le groupe Casino annonce aujourd'hui la vente de 121 magasins », « conformément » aux accords conclus le 24 janvier avec Auchan et le groupement Les Mousquetaires, et le 8 février avec Carrefour, avait-il indiqué.

« Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 698 millions d'euros », précise le communiqué de Casino, qui a changé de mains fin mars et a désormais pour actionnaires principaux Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds Attestor. À eux trois, ils détiennent les deux tiers du capital du groupe et des droits de vote, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'endettement du groupe contracté par la précédente direction l'avait poussée à multiplier les cessions, y compris la vente de la quasi-totalité des magasins grand format, une activité qui constituait pourtant le cœur historique de Casino.

Dans le détail, Les Mousquetaires ont racheté 65 magasins et un drive, Auchan 32 magasins et Carrefour 23 magasins. « Les cessions des 166 magasins restants interviendront en deux étapes, le 31 mai 2024 et le 1er juillet 2024 », était-il précisé dans le communiqué.

1.300 à plus de 3.200 postes menacés

Alors que le démantèlement de Casino - qui regroupe des enseignes bien connues des Français, comme Monoprix et Franprix - suscite des craintes parmi ses salariés, le groupe a tenu à rappeler que les trois acheteurs « se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail » affectés aux magasins transférés. Néanmoins, pour les salariés qui ne sont eux pas concernés par les trois vagues de cession, l'avenir est plus incertain.

Pour rappel, entre 1.293 et 3.267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino, en fonction du nombre de magasins grand format et d'entrepôts logistiques non encore cédés qui trouveront preneurs d'ici septembre, a annoncé le distributeur mercredi 24 avril, précisant qu'un millier d'emplois seront préservés au siège de Saint-Etienne.

