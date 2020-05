"Nous n'avons plus le choix, il faut organiser la démobilité" (Christophe Najdovski, Paris)

LA TRIBUNE: Le déconfinement a commencé lundi dernier à Paris... Qu'est ce qui a changé dans le retour des Parisiens et des Franciliens dans ce qui étaient leurs habitudes de mobilité ?

CHRISTOPHE NAJDOVSKI: La crise du Covid oblige à repenser la mobilité et il est fortement probable que la société ne puisse plus se mouvoir comme avant. Ce qui est réellement nouveau, c'est le développement massif du télétravail. C'est une opportunité intéressante parce que dans le même temps, nous constatons une défiance et une désaffection vis-à-vis les transports en commun qui risquent de durer. De plus, les mesures de distanciation sociales réduisent à 20% la capacité d'emport des transports en commun. Dès lors, la suite logique est un report modal massif vers des transports individuels. Sauf qu'on risque de se retrouver avec près de 8 millions de personnes qui doivent trouver quotidiennement une alternative aux transports en commun. Dès lors, le télétravail est une réponse adéquate et il incombe aux entreprises d'organiser une forme de démobilité de leurs salariés à travers le télétravail.

Votre crainte n'est-elle pas aussi un retour de la voiture individuelle ?

On ne peut pas revenir vers le...