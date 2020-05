Pistes cyclables provisoires à Paris et ailleurs : mode d'emploi

Quel gabarit sanitaire pour quel cadre juridique ? Comment réduire le nombre de voies sur les artères urbaines ? Elargir les aménagements cyclables existants ? Agir sur les emplacements de stationnement motorisé ? Autoriser les cyclistes dans les couloirs de bus ? Garantir un faible trafic motorisé en modifiant le plan de circulation ? Modérer la vitesse ?

Au lendemain de l'annonce d'Anne Hidalgo à l'AFP de créer un "axe uniquement dédié au vélo" d'Est en Ouest de Paris à Neuilly-sur-Seine, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), établissement public sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des Territoires, vient de publier ce 4 mai un cahier intitulé "Aménagements cyclables provisoires et confinement: modes d'emplois".

Des artères 2 fois 2 voies, 2 fois 1 voie, avec ou sans terre plein-central

Il y est question d'artères deux fois deux voies avec ou sans terre-plein central, deux fois une voie avec bandes cyclables larges équipées de balises d'alignement, de deux fois une voie avec terre-plein central et bandes cyclables larges équipées de...