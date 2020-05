Écoles, masques, vélos... que contient le plan de déconfinement de Paris ?

Un "message de confiance et d'appel à la responsabilité sur les pratiques individuelles et collectives", dixit le premier adjoint auprès d'Anne Hidalgo. Avec sept autres adjoints - Anne Souyris (Santé), Colombe Brossel (Sécurité), Christophe Najdovski (Transports), Jean-Louis Missika (Aménagement), Jean-François Martins (Sport), Paul Simondon (Propreté), Patrick Bloche (Education) -, Emmanuel Grégoire a présenté, ce 5 mai 2020, la stratégie de déconfinement de la ville de Paris. En priorité et en lien avec la préfecture de police, il s'agit d'"éviter les rassemblements en trop grand nombre dans l'espace public".

20.000 élèves dès le 14 mai

Après la lettre ouverte au président Macron co-paraphée avec près de 400 autres maires - "une signature de soutien" - et le déplacement de ce dernier dans une école à Poissy (Yvelines), la capitale entend ainsi accueillir, dès le 14 mai, 20.000 élèves contre 1.500 actuellement, a dit Patrick Bloche, adjoint chargé de l'éducation, la petite enfance, les familles, l'organisation et du fonctionnement. Les agents disposeront, en outre, de cinq masques par...