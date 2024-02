Jeux olympiques : comment la SNCF prépare ses gares parisiennes pour l'été 2024

« Les voyageurs pourront enfin voir le soleil dans cette gare ! », s'est réjoui Marlène Dolveck, directrice générale de SNCF Gares et Connexions. Mercredi, elle inaugurait la grande halle des voyageurs de la gare d'Austerlitz qui en accueille environ 65.000 par jour pour 560 trains selon SNCF Gares et Connexions. En travaux depuis six ans, elle a bénéficié d'une modernisation, en prévision des Jeux olympiques.

Et elle n'est pas la seule. Les 75 grandes halles voyageurs (GHV) que compte la France bénéficieront elles aussi d'une rénovation selon un un planning établi par SNCF Gares et Connexions à la suite d'études de vétusté menées dans celles-ci.

De nombreux chantiers sont d'ailleurs en cours et ils devraient être livrés à temps pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Des aménagements pensés pour les Jeux qui « seront aussi une partie intégrante de l'héritage », affirme à La Tribune le directeur exécutif des grands projets nationaux et des Systèmes express régionaux métropolitains (SERM) de SNCF Gares & Connexions, Stéphane Lerendu.

Améliorer la liaison inter-mobilités à la gare d'Austerlitz

En ce qui concerne Austerlitz, desservie par les lignes 5 et 10 du métro et C du RER, la filiale de la compagnie ferroviaire finalise des nouveaux aménagements pour faciliter l'accès entre le métro et RER.

« Tout l'enjeu est d'améliorer la liaison inter-mobilités. Les visiteurs qui ne connaissent pas le métro parisien pourront s'y retrouver sans soucis », assure à La Tribune Stéphane Lerendu.

Les chantiers de la gare Montparnasse ont le même but : relier plus efficacement les quatre lignes (4, 6, 12 et 13) qui s'y arrêtent. Idem pour la gare du Nord où passent les lignes 2, 4, 5 du métro et B, D, E du RER.

De nombreux changements pour la Gare du Nord

Stéphane Lerendu rappelle que la gare du Nord, la plus fréquentée de France et d'Europe et qui accueille près de 700.000 visiteurs par jour, pour 2.200 trains, concentre une grande partie des travaux d'aménagement.

Selon SNCF Gares & Connexions, le projet de modernisation « Horizon 2024 » sera livré en avril prochain, avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le parvis serait libéré du trafic routier afin d'y faciliter la circulation des bus. Un nouvel arrêt sera ainsi construit par la compagnie ferroviaire pour le compte d'Île-de-France mobilités.

Les taxis auront droit, eux, à leur espace de chargement et déchargement dans le parking de la gare.

« Nous allons aussi y déployer une grande partie de notre plan vélo. 1.200 places de stationnement sécurisées sont prévues gare du Nord », a poursuivi Stéphane Lerendu.

Et ce, sans oublier l'accompagnement humain. Afin d'aiguiller les voyageurs, environ 5.000 bénévoles seront mobilisés dans les gares parisiennes, annonce la SNCF.