Aéroports : Vinci pousse les feux au Mexique et mise sur sa pépite, la plateforme de Monterrey

Vinci met un pied dans les aéroports mexicains à la faveur d'une participation de près de 30% dans le groupe OMA qui exploite 13 aéroports dont celui de Monterrey, la capitale économique du nord-est du pays à 220 km des Etats-Unis, et celui de Ciudad Juarez, à la frontière entre les deux pays. OMA n'exploite en revanche aucun des deux grandes portes d'entrée du pays, Mexico et Cancun.

« L'aéroport de Moterrey est une véritable pépite dans le mouvement de régionalisation de l'économie mondiale. Il est indéniable que cet aéroport va bénéficier d'une volonté de bénéficier d'une plus grande sécurité de l'approvisionnement de la part d'un certain nombre d'industriels américains qui, plutôt qu'aller en Asie vont plutôt faire le choix de s installer au Mexique pour bénéficier de main d'oeuvre bon marché », explique à La Tribune un expert du secteur.

Le directeur général de Vinci Concessions devient le PDG d'OMA

Avec cette opération, Vinci mise sur « un pays où l'aviation va se développer », a indiqué jeudi le directeur général de Vinci Concessions, Nicolas Notebaert, qui devient le PDG d'OMA.

Vinci se présente comme « le premier opérateur aéroportuaire privé mondial » avec une présence dans 53 aéroports au monde dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain, indiquait l'entreprise en janvier 2022. L'opérateur avait reçu une mauvaise nouvelle début juillet avec le renoncement du gouvernement portugais de construire un nouvel aéroport. Le groupe avait la charge de financer et d'exécuter ce projet. Dans le cadre de cet accord, ANA s'était, en effet, engagé à investir 1,115 milliard d'euros d'ici à 2028 (500 millions sur le nouvel aéroport et 650 millions pour l'actuel), auquel s'ajoutait une enveloppe de 150 millions d'euros pour dédommager l'armée et contribuer aux travaux d'accès à l'aéroport.

L'activité aéroports s'est améliorée en 2022

Bonne nouvelle toutefois : L'activité des aéroports a connu une nette amélioration en 2022 avec plus de 500 millions d'euros engrangés : les sites gérés par Vinci ont accueilli deux fois plus de passagers qu'en 2021, retrouvant les trois-quarts de leur niveau de 2019.

Au total, en 2022, Vinci a réalisé un bénéfice net 2022 en hausse de 64%, à 4,26 milliards d'euros« Dans un contexte géopolitique et macroéconomique particulièrement perturbé, Vinci a réalisé en 2022 une performance d'ensemble de grande qualité ». Pour 2023, le groupe aux 270.000 collaborateurs prévoit une « nouvelle progression du chiffre d'affaires » et un résultat net « légèrement supérieur à son niveau de 2022 ».

L'année a d'ailleurs commencé pour Vinci avec le gain d'un nouveau contrat dans l'éolien offshore, pour un montant colossal de plus de 4 milliards d'euros, afin de concevoir, construire et installer deux plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne en mer du Nord, au large de l'Allemagne.