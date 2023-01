Vinci décroche un contrat en or pour développer l'éolien offshore en mer du Nord

La production des éoliennes en mer augmente chaque année mais il reste de nombreux freins

La production des éoliennes en mer augmente chaque année (+26 % entre 2018 et 2019) et, selon Vinci, le secteur devrait atteindre 87 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel de 13 %. Parce que les vents en mer soufflent plus fort, précise le constructeur, ces infrastructures peuvent produire, grâce à leur turbine géante, jusqu'à 60 % d'énergie en plus que les éoliennes terrestres. Et parce que les vents sont aussi plus réguliers, elles tournent de façon plus constante : un intérêt non négligeable quand on connaît le défi que pose l'intermittence des énergies renouvelables.

L'autre avantage, rappelle Vinci, c'est, qu'en mer, les éoliennes sont proches des lieux de consommation : 60 % de la population mondiale vit à moins de 150 km des côtes. Ce qui permet de limiter les pertes lors du transport de l'énergie.

Néanmoins, la capacité énergétique mondiale des éoliennes offshore est encore faible comparée à celle des éoliennes onshore. En cause, selon le géant de la construction, des cadres juridiques et administratifs variables selon les pays pouvant ralentir le déploiement et, aussi aux coûts élevés de production, d'installation - liés à la fois au système des fondations et aux raccordements terrestres - ainsi que de maintenance.