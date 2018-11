Air France va diminuer, sans surprise, sa flotte d'Airbus A380

Air France a pris la décision de diminuer sa flotte d'Airbus A380, composée aujourd'hui de 10 exemplaires. Le nouveau directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, a confirmé la décision de son prédécesseur, Jean-Marc Janaillac de conserver des superjumbos dans la flotte de la compagnie française.

Le périmètre exact de la flotte n'est pas arrêté

Si les 5 appareils détenus en propre étaient déjà assurés de continuer l'aventure dans la mesure où ils étaient déjà amortis, le doute existait sur les cinq autres, en location. Comme l'a indiqué Les Echos, Air France ne reconduira pas la location de deux exemplaires dès 2020. En revanche, rien n'a été décidée pour les trois autres appareils, il semble peu probable qu'Air France décide de sortir tous les avions loués pour ne conserver que les cinq en pleine propriété au regard des difficultés de programme que cela induit.

«C'est compliqué à gérer. Plus une flotte est petite, plus l'exploitation est compliquée », rappelle un expert.

On sera vite fixé. Les contrats de deux autres A380 arrivent à expiration en 2021 et la compagnie devra se prononcer sur leur avenir en 2020. Tout dépendra des négociations avec les loueurs. Vu le faible potentiel de l'A380 sur le marché de l'occasion, certains y voient le moyen de renégocier des contrats plus intéressants.

Reconfiguration des cabines

Ce maintien d'une flotte d'A380 va s'accompagner d'une reconfiguration de la cabine, avec enfin une classe affaires disposant d'un siège convertible en lit horizontal, un concept né il y a près de 20 ans. Là encore, le « go » n'a pas encore été donné. Il ne saurait tarder. Le premier avion reconfiguré est en effet prévu fin 2020.

Ce dossier est un peu l'Arlésienne. Le réaménagement des cabines des Airbus A380 d'Air France est une nouvelle fois décalé. Quand l'ancien PDG d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac avait annoncé ce projet en juin 2014, le premier appareil relooké devait être achevé à l'hiver 2017. Début 2016, le directeur financier du PDG d'Air France, Frédéric Gagey, avait plutôt évoqué l'année 2018 sans plus de précision. Ce mardi, au salon du tourisme IFTM Top Resa, le même Frédéric Gagey a encore décalé la date. En septembre 2017, Jean-Marc Janaillac avait évoqué l'horizon 2020.

La décision d'Air France de réduire la flotte d'A380 n'est pas une surprise. Conçu au début des années 2000 avant l'arrivée des avions de nouvelle génération type B787 ou A350, l'A380 est beaucoup plus coûteux que ces derniers à exploiter. En outre, la compagnie française a toujours fait état de problèmes d'exploitation élevés de cet appareil. En 2014, Air France avait converti la commande de deux A380 contre des A350.