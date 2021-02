Air France : l'incroyable descente aux enfers de HOP (2017-2021)

En décembre 2016, Lionel Guérin est remplacé à la tête de HOP Air France par Alain Malka, 55 ans, un pur produit Air France qui dirigeait depuis trois ans l'activité cargo de la compagnie. Son expérience de DRH d'Air France entre 2004 et 2010 ne peut que lui être utile. Bien qu'effective depuis avril, la fusion entre les trois compagnies régionales n'est pas faite sur le plan social. Des nouveaux accords d'entreprise restent à négocier. Ils doivent remplacer ceux en vigueur dans chacune des trois entreprises aujourd'hui fusionnées. Harmoniser les grilles et les conditions de travail n'est pas une mince affaire au regard des disparités existantes entre les trois anciens transporteurs. Réaliser la fusion est d'autant plus compliqué que les personnels s'identifient fortement, voire exclusivement, à leur compagnie d'origine. Malgré la volonté de la direction de faire émerger dès le début du projet une culture d'entreprise commune, on retrouve les "Brit Air" d'un côté, les "Regio" de l'autre, les "Airlinair" au milieu. Et les relations entre chacun, déjà très tendues entre Brit Air et Regional notamment, vont se raidir davantage au moment des premières élections syndicales et des représentants du personnel chez HOP, où la taille des effectifs de chaque compagnie sera déterminante dans le résultat. Chez les pilotes par exemple, le poids du nombre donnera les clés du SNPL HOP aux pilotes de Regional.

Accident industriel

Quand Alain Malka arrive, les négociations traînent en longueur et sont émaillées de tensions, notamment avec les pilotes. Surtout, elles ont lieu au moment où la compagnie commence à être frappée par un accident industriel sans précédent : HOP n'a plus assez de pilotes pour assurer toute son activité et doit annuler une multitude de vols à chaud et recourir à de coûteux affrètements d'avions et d'équipages pour limiter la casse. Cet accident ne fut pas qu'une parenthèse de quelques mois, mais un dysfonctionnement structurel à grande échelle qui s'étala sur plus de deux ans, de fin 2016 à fin 2018 (voire même au-delà), et frappa, au plus fort de la crise, un million de passagers par mois. Un bazar sans nom qui provoqua à l'été 2018 l'ire de la ministre des transports, Elisabeth Borne.

Pénurie de pilotes

Comment a-t-on pu en arriver là ? Tout commence en novembre 2016, quand Air France met fin à huit ans de gel des embauches et annonce son intention de recruter plus de 150 pilotes. Cette décision marque le point de départ d'une phase de recrutements sans précédent qui vise à accompagner la croissance voulue par le nouveau PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, également président d'Air France. En février 2017, alors qu'elle mène des négociations tendues avec le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) pour lancer une nouvelle compagnie à coûts inférieurs à ceux d'Air France (ce sera Joon), la direction d'Air France fait part de son sa volonté d'embaucher 200 pilotes par an d'ici à 2020. En novembre 2017, le chiffre évoqué passera même à 250.

Pour HOP, c'est une catastrophe. Selon un accord de 2014, un tiers des besoins de pilotes de la maison-mère doit venir de HOP; les deux autres tiers proviennent de la formation de pilotes et du recrutement de pilotes professionnels, soit de l'armée, soit d'autres compagnies aériennes. Par conséquent, HOP va voir une partie significative de ses pilotes partir chez Air France. Problème, ces départs vont coïncider avec une cinquantaine d'autres : ceux des pilotes qui ont postulé au plan de départs volontaires lancé un an plus tôt, fin 2015, à une époque où les schémas d'Air France étaient davantage tournés vers la réduction de voilure que vers la croissance. Même après le traumatisme de l'épisode de la chemise arrachée (octobre 2015), l'hypothèse d'un plan d'attrition (le fameux plan "B") a demeuré jusqu'à l'arrivée de Jean-Marc Janaillac en juillet 2016. Deux mois plus tôt en effet, cette possibilité avait fait l'objet d'un débat animé au conseil d'administration d'Air France-KLM, en raison du refus du SNPL de signer des accords de gains de productivité pour accompagner la croissance.

Aussi, quand Air France change de braquet et reprend les embauches fin 2016, HOP est complètement pris à contrepied. La filiale régionale n'a pas le temps de recruter et de former de nouveaux pilotes en nombre suffisant. Dix avions sont cloués au sol fin 2016-début 2017. Pis, les problèmes d'organisation des plannings liés à la fusion vont aggraver la situation. Résultat : le programme de vols ne peut pas être assuré en totalité. Les retards et les annulations de vols s'accumulent. L'affrètement de compagnies étrangères avec leur équipage ne permet pas de régler le problème. Toutes ne sont pas à la pointe de la ponctualité. Les passagers sont désorientés et agacés. Au-delà des retards, ils ont souvent la mauvaise surprise de découvrir au dernier moment qu'ils voyageront avec une compagnie inconnue qu'ils ont vite fait de qualifier "d'exotique".

Dès le mois d'avril 2017, pour éviter que la situation n'empire, la direction de HOP demande à Air France d'arrêter de recruter ses pilotes. Au grand dam de ceux qui étaient en liste d'attente, furieux de ne pas pouvoir rejoindre la grande maison.

Pensant probablement que cette décision règlerait les problèmes, le sujet, qui n'est pas encore médiatisé, n'est évidemment pas abordé lors d'une conférence de presse de HOP Air France le 30 mars 2017. Au contraire, on fait état d'un "début d'année extrêmement porteur" avec une "bonne qualité de la recette", et une offre en sièges pour l'été qui doit légèrement augmenter de 0,8% par rapport à la saison estivale précédente. HOP Air France maintient donc son programme de vols, quitte à affréter le temps de former de nouveaux pilotes pour remplacer ceux qui sont partis. En revanche, la remontée du prix du pétrole en 2017 inquiète la direction. Elle pourrait, prévient-elle, contrarier l'objectif d'un retour à l'équilibre pour l'ensemble de HOP Air France en 2017 fixé par le groupe.

Négociations sociales tendues

Dans le même temps, les négociations entre la direction et le SNPL de HOP sur la nouvelle convention des pilotes avancent au ralenti. Celle-ci doit définir les nouvelles grilles salariales et les règles de fonctionnement de l'activité des pilotes. Après la fusion en avril 2016, les deux parties avaient théoriquement 15 mois pour aboutir à un nouveau texte. Soit jusqu'en juillet 2017. L'échéance approche dangereusement. Sans accord d'ici-là, la dérogation dont...