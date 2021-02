HOP, une saga au coeur d'Air France : une genèse tourmentée (1/3)

(Crédits : Reuters)

ÉPISODE 1/3. Huit ans après ses débuts en fanfare, HOP, la compagnie régionale d'Air France, paie aujourd'hui le plus lourd tribut de la restructuration du groupe frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Pour lutter contre le TGV et les low-cost étrangères quand le trafic reprendra, Air France a décidé de lancer Transavia sur le réseau domestique aux dépens de HOP, en grande difficulté depuis quatre ans. Résultat, la compagnie régionale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Créée en 2013 avec plus de 3.000 salariés et une centaine d'avions, HOP ne comptera plus après sa restructuration en 2023 qu'un peu plus de 1.400 salariés et une trentaine d'avions. Comment en est-on arrivé là ? Pour tenter de comprendre les raisons de cet échec, La Tribune a décidé de retracer en trois volets l'histoire complexe et méconnue de HOP. Premier volet, les racines.