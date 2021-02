Air France : quand HOP caressait l'espoir de recréer Air Inter

En 2012, alors qu'il lutte pour sa survie en lançant le plan de restructuration "Transform 2015", le groupe Air France cherche la parade pour enrayer les pertes d'exploitation du réseau court et moyen-courrier. Celles-ci sont pharaoniques : -500 millions d'euros. Mais ne sont pas imputables aux seules compagnies régionales. Bien au contraire. L'essentiel est généré par Air France sur cette partie du réseau, pénalisé notamment par le coût de son assistance en escale (enregistrement et embarquement des passagers, gestion des bagages, commissariat avion...). Réalisée en interne, celle-ci affiche un coût largement supérieur à celui des low-cost étrangères (mais aussi de Transavia) qui sous-traitent cette activité à des entreprises spécialisées plus compétitives. "Il y avait 15 points de rentabilité de différence", se souvient un ancien haut dirigeant d'Air France qui fait remonter l'origine de ces coûts élevés à la fusion entre Air France et Air Inter en 1997. "On a combiné les salaires élevés d'Air Inter avec la faible productivité d'Air France. Ceci s'est aggravé avec les embauches qui ont suivi le passage aux 35 heures", analyse-t-il.

2012 : le "pôle régional unifié"

Pour redresser la barre, Air France compte sur une nouvelle offre lancée en propre fin 2011 au départ de quelques aéroports régionaux (les fameuses "bases province"), et décide de regrouper sous une marque commune les compagnies régionales françaises Brit Air, Regional et Airlinair, mais sans les fusionner. L'idée est de créer un "pôle régional unifié français", plus autonome d'Air France que ne l'étaient les trois compagnies qui le composent. Notamment sur le plan commercial et marketing.

Fini donc le système de franchise sur lequel reposait la stratégie d'Air France dans le transport régional. Même si elle conservera les affrètements pour Air France (location d'avions et de navigants) et l'alimentation du hub de Roissy (avec des tarifs d'affrètement revus à la baisse), cette nouvelle entité aura désormais une activité en propre, avec sa marque, sur des lignes de "point-à-point" domestiques et européennes, essentiellement dans une logique d'aménagement du territoire. De fait, ce pôle régional disposera de ses propres fonctions commerciales et marketing jusqu'ici placées au sein de la maison-mère, et utilisera un code de vols autre que le fameux « AF » d'Air France. Pour autant, il continuera de bénéficier de certains avantages comme le programme de fidélité Flying Blue, les "contrats firmes" et des "partage de codes" sur certaines lignes. Disposant d'une centaine d'avions et pesant un milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce pôle régional de plus de 3.000 personnels sera piloté par son architecte, Lionel Guérin (56 ans à l'époque), PDG de Transavia depuis sa création en 2007, d'Airlinair et président de la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam).

Lionel Guérin, le fondateur

Quand le projet commence à prendre forme, au printemps 2012, Lionel Guérin, en tant que PDG d'une filiale, n'est pas dans la maison-mère. Mais il n'en est pas moins très influent. Certes éconduit à l'automne 2011 pour la présidence d'Air France dans des conditions rocambolesques au profit du directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, Alexandre de Juniac, Lionel Guérin est néanmoins renforcé par le retour à la tête d'Air France-KLM de Jean-Cyril Spinetta qui l'avait soutenu dans sa candidature et dont il est très proche. Depuis le 1er janvier 2009, Jean-Cyril Spinetta n'exerçait plus que les fonctions de président non exécutif d'Air France-KLM et d'Air France. Il avait laissé les fonctions opérationnelles du groupe à son numéro 2, Pierre-Henri Gourgeon. En octobre 2011, à l'issue d'une impitoyable guerre des chefs sur le choix du futur PDG d'Air France, Pierre-Henri Gourgeon, qui avait soutenu la candidature d'Alexandre de Juniac à la tête d'Air France pour garder la direction d'Air France-KLM, fut débarqué brutalement. Jean-Cyril Spinetta reprit les commandes exécutives d'Air France-KLM. Mais ne put changer l'avis du comité de nomination du conseil d'administration en faveur d'Alexandre de Juniac pour le poste de PDG d'Air France. Avec son côté entrepreneur, Lionel Guérin avait séduit le comité de nomination qui le voyait bien à la tête d'Air France mais pas prendre par la suite les rênes d'Air France-KLM, contrairement à Alexandre de Juniac. Dans l'esprit des administrateurs, la présidence d'Air France-KLM devait constituer le coup d'après pour tout nouveau PDG d'Air France.

Lionel Guérin (photo) est le personnage central de ce projet régional. Détesté par les uns, adoré par les autres, il ne laisse personne insensible. Les avis sur le personnage vont souvent de pair avec les commentaires sur le projet régional : pour les opposants de Lionel Guérin, ce projet n'avait aucune chance face aux low-cost. "C'est une mascarade, une décision de politique d'entreprise. Lionel Guérin voulait montrer qu'il faisait beaucoup de choses", fait valoir aujourd'hui un ancien membre du comité exécutif d'Air France. Pour ses partisans au contraire, le projet avait beaucoup de sens, et aurait pu réussir s'il avait pu être mené comme le souhaitait son fondateur, et si ce dernier était resté aux commandes quand commença la tempête.

Mars 2013, lancement de HOP

En janvier 2013, ce nouveau pôle régional prend forme. Il est baptisé "HOP for Air France", autrement dit HOP à l'usage, car c'est bel et bien cette marque qui sera inscrite en gros sur le fuselage des avions. Rappelant "KLM Cityhopper" la marque de la filiale régionale de KLM, elle traduit la volonté de facilité, d'agilité et d'innovation dans lequel veut s'inscrire ce nouvel ensemble. "Géniale" pour les uns, "ridicule" pour les autres, la marque fait débat. En tout cas, elle fait parler et acquiert vite de la notoriété. Fin mars, l'activité commence, avec près de 500 vols...