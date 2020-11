Corsair : le plan de sauvetage s'élève à 297 millions d'euros et il est signé !

(Crédits : DR)

Selon nos informations, un consortium d'une quinzaine de repreneurs, essentiellement des DOM, les actionnaires actuels qui quittent la compagnie, et l'Etat ont signé un protocole de conciliation qui sera examiné le 1er décembre au tribunal de commerce de Créteil. Ce plan comprend un financement d'envergure de 297 millions pour renforcer les liquidités et les fonds propres. Ils proviennent de l'Etat à hauteur de 141 millions d'euros, du groupe TUI (actionnaire actuel) pour 126 millions d'euros, et des repreneurs qui apportent 30 millions d'euros en cash. Sur le plan stratégique, Corsair va se recentrer sur l'Outre-mer et maintient son plan de livraison d'avions neufs. Cinq Airbus A330 Neo vont entrer dans la flotte d'ici à deux ans.