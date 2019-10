Coup de théâtre chez XL Airways : Gérard Houa dépose une offre de reprise

Rebondissement chez XL Airways. Selon nos informations, Lu Azur la société de Gérard Houa, l'actionnaire minoritaire d'Aigle Azur (20%), qui était candidat à la reprise d'Aigle Azur, aujourd'hui liquidée, a déposé une offre de reprise pour XL Airways, peu de temps avant la tenue d'une audience au tribunal de commerce de Bobigny cet après-midi. Lu Azur promet d'injecter 30 millions d'euros, « 15 millions en fonds propres et 15 millions sous forme de prêt actionnaire ».

Pour rappel, XL Airways est en redressement judiciaire et a arrêté ses vols lundi dernier.

Restructuration du réseau

Gérard Houa compte présider XL Airways et nommer Philippe Bohn, directeur général. Un schéma qu'il avait déjà proposé pour Aigle Azur. Si son offre était acceptée, Gérard Houa arrêterait les vols vers la République dominicaine, les Antilles et la Réunion qui sont déficitaires et conserveraient ceux vers le Mexique, les États-Unis et la Chine. Selon Gérard Houa, "XL Airways est en mesure de se redresser en quelques mois sous réserve d'un apport de fonds de l'ordre de 30 millions d'euros".

Gérard Houa s'est fait connaître fin août pour avoir tenté de prendre le contrôle d'Aigle Azur. Le 26 août, il avait investi le siège d'Aigle Azur et évincé le PDG sans passer par la voie légale d'un conseil d'administration. Après la mise en redressement judiciaire, il avait été candidat à la reprise, mais son offre ne permettait pas d'assurer un avenir pérenne à Aigle Azur, selon le tribunal, et elle a été jugée irrecevable.

Le tribunal devrait mettre sa décision concernant XL Airways en délibéré à la fin de la semaine.