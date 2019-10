XL Airways appelle la BPI à la rescousse

Alors qu'une audience au tribunal de commerce de Bobigny se tiet ce mercredi à 15 heures sur l'avenir de XL Airways, Laurent Magnin, le PDG de la compagnie aérienne en redressement judiciaire, abat sa dernière carte pour sauver le transporteur et ses 570 salariés.

Mardi 1er octobre peu avant minuit, il a réagi aux propos de Nicolas Dufourcq, le directeur général de la banque publique d'investissement (BPI), qui s'était étonné ur BFM de ne pas avoir été sollicité par les dirigeant de XL Airways.

Des propos qui ont "laissé sans voix" Laurent Magnin.

Dans une lettre ouverte adressée à Nicolas Dufourcq, le PDG de XL Airways explique que "la non-sollicitation directe vient du fait que XL Airways était accompagnée par les services compétents du Ministère des Finances (CIRI) et que via l'autorité de tutelle de la BPI, la compagnie a, à d'innombrables reprises, sollicité l'intervention de la banque pour accompagner XL Airways".

Et Laurent Magnin de prendre Nicolas Dufourcq au mot.

"Nous ne comptons plus les heures, ni les jours, à envisager toutes les solutions possibles. Y compris, eu égard à votre communication, celle de la participation de la BPI qui a été créée pour répondre au rayonnement industriel de notre pays. Créer des emplois de valeur et répondre à la concurrence sainement avec des outils adaptés, c'est la mission que les parlementaires français avaient rappelée dans un rapport du 30 septembre 2015. En prenant position sur l'aérien, vous donnerez le signal d'un pays qui croit dans cette industrie. Je vous demande solennellement de bien vouloir nous recevoir avant notre audience au Tribunal de Commerce de Bobigny qui aura lieu mercredi 2 octobre à 15 heures. Ceci afin d'évoquer, dans les prochaines heures, la capacité de la BPI à apporter un financement nécessaire à la préservation et à la pérennité de la société".