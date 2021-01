Eurostar : le compte à rebours pour éviter la faillite est enclenché

Vendredi, lors d'une rencontre avec l'association des journalistes des transports et des mobilités (AJTM), Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs avait tiré la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante d'Eurostar, la société ferroviaire britannique détenue à 55% par la SNCF. En ne répondant ni par "oui" mais par "non" à la question sur l'éventualité d'une faillite de la société transmanche, le dirigeant de la SNCF confirmait que la situation était "très critique" comme il l'a qualifiée. Frappée de plein fouet par l'impact sur son activité de la crise sanitaire, Eurostar risque de se retrouver en cessation de paiement à la fin du printemps si les gouvernements britannique et français ne viennent pas à sa rescousse. Entre mi-mai et fin juin, selon les calculs de la direction, voire plus tôt en cas d'aggravation de la crise.

Une cessation de paiement...