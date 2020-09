Thalys : le projet de fusion avec Eurostar est confirmé pour 2021

(Crédits : © Christian Hartmann / Reuters)

Mis entre parenthèses pendant le confinement, le projet de fusionner Thalys et Eurostar a été relancé au début de l'été et doit être effectif en 2021, annonce à La Tribune Bertrand Gosselin, le directeur général de Thalys. Pour l'heure, la société ferroviaire franco-belge est confrontée à une chute "brutale" de son trafic en raison de la mise en place, fin août, de nouvelles mesures restrictives en Belgique et en Allemagne. Pour autant, Thalys a décidé de maintenir l'essentiel de son offre en septembre pour accompagner la reprise. Une offre tarifaire pour les entreprises est en cours de préparation.