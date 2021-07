Grève à Aéroports de Paris : perturbations en vue pour le premier week-end de départs

Les aéroports parisiens risquent d'être perturbés pendant ce premier week-end de grands départs en vacances. Une grève a débuté jeudi 1er juillet pour dénoncer la suppression de certaines primes.

Trois syndicats d'ADP, le gestionnaire des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, ont déposé des préavis de grève. Celui de l'Unsa court de jeudi à lundi, tandis que la CGT et la CFE-CGC appellent à faire grève de vendredi à lundi. Ils réclament le retrait d'un plan d'adaptation des contrats de travail (PACT), qui prévoit de supprimer des primes. En cas de refus, les salariés seront "potentiellement licenciables" via un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a expliqué M. Garssine, secrétaire général de l'Unsa chez ADP.

Vols retardés

Ainsi, les vols au départ des aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly ont déjà été retardés en moyenne de 15 minutes ce jeudi matin par des actions de salariés. "Sur toute la matinée, dans les deux aéroports, il y a eu une moyenne de 15 minutes de retard sur l'ensemble des vols au départ", a précisé à l'AFP la direction du Groupe ADP.

Ces retards ont été provoqués par des opérations de filtrage des voyageurs organisées par des salariés manifestant à l'intérieur d'aérogares. C'est à Orly qu'il y a eu "le plus de perturbations", a noté la direction d'ADP. "On essaie de résorber les retards. Les cortèges (de manifestants) sont partis. On va retrouver un cours normal d'enregistrement" des passagers, a-t-on indiqué. Selon une source aéroportuaire, interrogée à la mi-journée par l'AFP, "il y a 15 minutes de retard", mais "jamais eu de blocage ferme" et "le retour au calme est en cours".

Les manifestants demandent le retrait du projet PACT

A Roissy, environ 200 salariés ont perturbé l'accès sur une voie de circulation menant au terminal 2E jeudi matin, selon une source aéroportuaire. Des manifestants ont filtré le passage des voyageurs se dirigeant vers les postes de contrôle du terminal 2B, gênant le fonctionnement de l'aérogare, a précisé cette source.

Au terminal Orly 3, accrochée sur les parois vitrées de l'aérogare, une banderole de l'Unsa et de la CGT dénonçait la "trahison" et la "déloyauté" du Groupe ADP, tandis qu'une autre aux couleurs de l'Unsa disait "Non à la baisse des salaires" et réclamait le "retrait du projet PACT", selon des photos publiées sur Twitter par M. Garssine.

ADP en colère pic.twitter.com/TZUq6bFfCi — Garssine Laurent (@GarssineLaurent) July 1, 2021

Des manifestations sont aussi prévues vendredi matin dans les deux aéroports. "Les organisations syndicales veulent le retrait du PACT et de vraies négociations" avec la direction, "pas de pseudo" discussions, a souligné M. Garssine, qui prévoit "un impact plus puissant" de la mobilisation samedi et dimanche.

Face à ces revendications, la direction du groupe répond que ce plan est nécessaire pour réaliser des économies, alors que la pandémie de Covid-19 a considérablement affecté l'activité d'ADP, majoritairement détenu par l'État. Le trafic aérien a en effet chuté de 70% en 2020 en France, l'Association des métiers de l'aéroportuaire estimait en avril que 30.000 à 40.000 emplois étaient en danger.

Aujourd'hui encore, le trafic à Roissy et Orly reste très en deçà du niveau d'avant crise, avec 100.000 passagers par jour contre 200.000 auparavant, même s'il reprend de la vigueur à la faveur des départs en vacances.

(Avec AFP)