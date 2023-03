Immobilier des entrepôts : à Rennes, la FNAIM s'alarme d'une offre foncière dégradée

Trouver des locaux adaptés à la logistique du dernier kilomètre est de plus en plus difficile dans la métropole rennaise. Le foncier et les friches industrielles se font rares. La situation s’est même dégradée en 2022. L’an passé, le marché de l’immobilier d’entreprise rennais a confirmé son attractivité, mais il a du mal à répondre à la forte demande et à combler 100% des attentes des entreprises.