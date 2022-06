"L'été de tous les records" ? La SNCF s'attend à dépasser les 26 millions de voyageurs de l'été dernier

Après 26 millions de voyageurs à bord des trains de la SNCF à l'été 2019, "seulement" 20 millions en 2020 - Covid oblige -, et un beau rebond à 25 millions à l'été 2021... la SNCF s'attend du jamais-vu en termes de fréquentations à bord de ses trains cet été... Tous les signaux sont au vert, c'est qu'il ressort de l'entretien qu'a accordé ce jour le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, à l'Agence France Presse.

Pour celui qui gère dans son périmètre les trains de voyageurs TGV, Intercités, TER et banlieue parisienne, l'été 2021 s'était plutôt bien passé, après le passage à vide dû à la pandémie de coronavirus: la fréquentation avait retrouvé quasiment son niveau record de 2019, avant la pandémie.

"Appétit de vacances en France" et "envie de train"

S'il avait alors, modestement, envisagé une embellie, Christophe Fanichet affiche désormais un optimisme solaire : selon lui, les Français recommencent à planifier leurs vacances alors qu'ils avaient tendance, ces deux dernières années, à se décider au dernier moment. Portés par "un appétit de tourisme en France", un "réel engouement pour les vacances en France", maintenant que la pandémie de Covid-19 semble passée, il font même preuve d'"une envie de train", selon son expression.

Le PDG de SNCF Voyageurs anticipe ainsi que le record de fréquentation de 2019 sera dépassé, soit donc au-delà de 26 millions de voyageurs...

Pas de grève à l'horizon, les cheminots contents de ce regain de l'activité

Mais cet été de tous les records est forcément conditionné au climat social dans l'entreprise ferroviaire - on se rappelle notamment . Là encore, l'optimisme de Christophe Fanichet est au beau fixe: pas de menace de grève à l'horizon, selon lui:

"Tous les cheminots apprécient de voir autant de clients à bord des trains. Ils ont été là pendant toute la période Covid et c'est grâce à eux que les trains sortent tous les jours et qu'on prépare l'été", souligne-t-il.

Un autre paramètre majeur, c'est bien sûr la situation sanitaire en France et les prévisions de propagation du virus. Mais pas d'inquiétude là non plus, "à ce stade", pour les nouveaux variants du Covid-19, le masque étant bel et bien relégué aux oubliettes. Pour le moment du moins.

La SNCF a vendu 10% de billets en plus pour cet été qu'en 2019

Ces prévisions de record de fréquentation se lisent aussi dans le niveau des ventes, qui, avec 6,5 millions de billets TGV déjà vendus -ce mercredi- pour des circulations en juillet et août, est déjà 10% plus élevé qu'à la mi-juin en 2019 (et 50% de plus que l'an dernier à la même date).

On observait la même tendance à la hausse sur les TGV (+10%) en mai et juin, la fréquentation loisirs et week-end des TER, sans réservation, ayant parallèlement augmenté de 20%, ajoute le patron de SNCF Voyageurs, qui précise que pour le pont du 14 juillet, 50% des TGV sont déjà complets sur le retour du 17 juillet

La pénurie de billets menace-t-elle ?

Alors, par contrecoup, va-t-on vers une pénurie de billets ? Christophe Fanichet, qui pense qu'il faut d'abord se réjouir de cette situation d'embellie dans le tourisme plutôt que s'en plaindre, se veut surtout rassurant sur la capacité à la SNCF à répondre à la demande:

"Tout le parc va sortir, il n'y aura pas de trains en réserve", assure-t-il.

A ce sujet, il manquera tout de même la série des nouveaux TGV supplémentaires, qui ne seront pas mis en service cet été, à cause de problèmes de soudures chez Alstom.

Mais SNCF Voyageurs pense avoir redimensionné correctement l'offre en mettant en vente quelque 500.000 places supplémentaires par rapport à l'été record de 2019, soit "un peu plus de 2%" de capacité en plus dans les régions comme la Méditerranée, le Sud-Ouest et la Bretagne, "là où il y a le plus de monde".

Prix des billets : avec les promos et cartes de réduction, le panier moyen baisse

Evidemment, les billets achetés tard dans des trains déjà bien remplis sont plus chers. Mais trois sur quatre seront achetés "à prix réduit" cet été, remarque M. Fanichet.

"Le panier moyen (le prix moyen payé par les clients, Ndlr) baisse", avec le succès des cartes de réduction, les promotions et le développement du TGV low-cost Ouigo, souligne-t-il, rappelant que la dernière hausse des prix des trains à grande vitesse remonte à 2014.

Pour les TER, toutes les régions ont lancé des promotions favorisant les parcours touristiques, note-t-il. Mais elles n'ont pas souhaité reconduire le "Pass TER Jeune", abonnement estival qui a permis aux 12-25 ans de voyager sur toutes les lignes régionales pour 29 euros par mois en 2020 et 2021.

(avec AFP)