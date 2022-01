La SNCF bientôt prête pour passer à la basse vitesse sur Ouigo

Synonyme jusqu'ici de TGV low cost, Ouigo est bientôt prêt à s'élancer sur les trains Corail avec Ouigo Train classique. Oslo, la filiale de SNCF Voyageurs créée pour porter le projet, a obtenu sa licence d'entreprise ferroviaire. La nouvelle a été publiée au Journal officiel ce 26 janvier. Directement dérivé de son aîné Ouigo lancée en 2013 sur la grande vitesse, ce service va proposer aux passagers de voyager à bord de trains Corail (et non TGV), sur des lignes classiques - avec des temps de trajets conséquents - mais avec un prix fixe, même en dernière minute.

Entre Paris et Nantes, les temps de trajets seront compris entre 3h30 et 4h15 selon les arrêts desservis, tandis qu'avec Lyon ils atteindront 4h45 à 5h15. En comparaison du TGV, il faudra environ 1h30 à 2h de plus pour rejoindre Nantes et 3h pour Lyon.

Cette licence, obtenue auprès du ministère chargé des Transports, est indispensable pour faire circuler des trains et a fortiori transporter des passagers. Elle doit désormais être complétée par un certificat de sécurité délivré par l'établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Oslo pourra alors demander l'attribution de sillons auprès de SNCF Réseau.

Lire aussi 7 mnLa SNCF lance des Corail Ouigo à prix cassés pour concurrencer Flixbus et Blablacar

Deux ans d'expérimentation

Ouigo Train classique - originellement baptisé Ouigo Vitesse classique - doit débuter au printemps 2022 sous un format expérimental, qui durera deux ans. Il sera déployé sur deux lignes au départ de Paris : il reliera ainsi la gare d'Austerlitz à Nantes à raison de trois allers-retours quotidiens et la gare de Bercy à Lyon-Perrache avec deux allers-retours. Chacune de ses lignes offrira un certain nombre d'arrêts intermédiaires, pour un ensemble de 14 destinations. Cinq gares seront également desservies en Île-de-France afin d'offrir des trajets directs aux Franciliens sans repasser par Paris.

Ces lignes seront opérées par des trains Corail « remis en état », mais pas réaménagés. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, veut ainsi conserver les sièges, qu'il juge très appréciés par les voyageurs, de ces « confort-rail » (concept à l'origine du mot-valise Corail). Les rames arboreront une livrée inversée par rapport aux TGV Ouigo, avec une dominante de rose et des touches de bleu.

La grille tarifaire définitive n'a pas encore été dévoilée, mais elle devrait proposer des tarifs compris entre 10 et 30 euros. Pour rentabiliser ce service, la directrice générale d'Oslo, Cécile Boucaut, devra donc opérer un tour de vis sur les coûts. L'objectif est d'atteindre une réduction de l'ordre de 30% par rapport à Ouigo Grande vitesse, dont les coûts de production du siège au kilomètre sont déjà 50 % plus bas que ceux du TGV.