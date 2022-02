La SNCF prête à abandonner les guichets des petites gares franciliennes

La réorganisation du réseau Transilien risque de créer des vides. La SNCF et Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports publics en région parisienne, pourraient fermer plus d'une centaine de guichets dans les petites gares franciliennes en raison du manque de fréquentation. La mesure inquiète élus régionaux et syndicats qui dénoncent la déshumanisation du service à l'heure où le PDG du groupe ferroviaire Jean-Pierre Farandou a érigé l'année 2022 comme celle du service au client.

La SNCF n'avance aucun chiffre pour le moment, arguant que le projet n'est pas encore totalement finalisé, mais confirme que des fermetures auront bien lieu en région parisienne. Le but est de "s'adapter au comportement des voyageurs qui a fortement progressé vers le digital", souligne une porte-parole de Transilien, la division des trains de la banlieue parisienne. "L'idée, c'est d'éviter que des agents se retrouvent seuls pendant des heures avec très peu d'actions guichet à faire", précise-t-elle. "Il fallait qu'on redispatche nos forces vives là où on en a le plus besoin."

Jusqu'à 133 guichets fermés

Selon la CGT-Cheminots et SUD-Rail, les suppressions pourraient concerner jusqu'à 133 guichets sur un total de 392 gares en Île-de-France. Pour Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT-Cheminots : "La fermeture des guichets signifie une déshumanisation encore plus forte des transports. Sur des éléments de forts trafics comme en Île-de-France, c'est une erreur funeste."

Romain Pitelet, responsable CGT-Cheminots pour tout le sud de l'Île-de-France, voit deux sujets derrière cette réorganisation : la volonté de la SNCF de dégager des marges sur un contrat particulièrement important et celle de IDFM de réduire la voilure dans une préfiguration "de ce que pourraient être les appels d'offre d'ouverture à la concurrence".

Des mesures compensatoires

La fermeture des guichets doit être compensée par les automates en gare et le développement des outils digitaux, dont le portail SNCF Connect qui connaît beaucoup de difficultés depuis sa mise en service en janvier. Transilien reconnaît tout de même "qu'il y a encore des choses à améliorer, notamment sur l'impossibilité de payer autrement qu'en carte bleue sur ces terminaux.

En parallèle, la SNCF prévoit de renforcer ses équipes mobiles pour les déployer là où c'est nécessaire lorsqu'il y a des situations perturbées, un événement exceptionnel ou des retards importants. Et Transilien indique que, même si la présence de cheminots sera par endroits diminuée, "un voyageur peut toujours solliciter un téléconseiller via le numéro de service client ou un interphone" en cas de problème.

Des mesures insuffisantes pour Romain Pitelet de la CGT-Cheminots : "On est dans le transport de masse, le petit numéro d'urgence en cas d'événement, ça va vite montrer ses limites."

Suppression de postes en vue ?

A en croire les syndicats, cette réorganisation pourrait s'accompagner de réduction d'effectifs. SUD-Rail évoque la suppression de 338 postes d'agents commerciaux en gare, soit "plus de 500 emplois". "Il serait faux d'imaginer que comme il n'y a pas de licenciement à la SNCF, les suppressions de postes se font de manière indolore", insiste pour sa part Thomas Cavel de la CFDT-Cheminots.

La SNCF conteste toute suppression de postes à l'heure actuelle. Transilien, qui prévoit de recruter 150 agents en 2022, assure également que les agents concernés qui ne souhaiteront pas être transférés dans ses équipes mobiles "seront accompagnés dans des mobilités géographiques ou fonctionnelles".

Alors que les syndicats appellent à manifester devant le siège du conseil régional le 16 février, des élus se mobilisent également pour contester la réorganisation. Le député de Seine-et-Marne Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) a lancé une pétition pour s'opposer à la fermeture des guichets dans sa circonscription, tandis que les élus communistes du conseil régional ont distribué des tracts en gare de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), où il n'y aura bientôt plus de personnel à partir de 20H00.