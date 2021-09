Rentrée compliquée à la SNCF : le PDG prévoit 2.000 à 3.000 suppressions de postes

Ce n'est pas vraiment un cadeau pour la SNCF qui fête les 40 ans du TGV ce vendredi. La compagnie ferroviaire ne compte pas s'arrêter sur le chemin des économies entamées en 2019. Jean-Pierre Farandou, son PDG, a annoncé vendredi la suppression de 2.000 à 3.000 postes, soit 1,5% à 2% de ses effectifs. En cause, les pertes liées à la pandémie de Covid-19 mais pas uniquement. Déjà avec la crise sanitaire, la SNCF a perdu 3 milliards d'euros en 2020. En 2019, plombée par la grève contre la réforme des retraites en décembre et des effets comptables défavorables, elle perdait 801 millions d'euros.

Mais le bilan financier de la compagnie, plombée par sa dette depuis des années, n'est pas le seul facteur avancé par le PDG. Enfin actée et fixée à 2023, l'ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire de passagers sur le réseau intérieur français, vient ouvrir une brèche potentielle dans le modèle de la compagnie. Dans ce cadre, elle est déjà mise en concurrence sur une ligne de TER de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"Nous ne faisons pas cela par plaisir. Il faut remettre le contexte en place (...) D'abord il y a la COVID. L'année dernière, on a perdu six milliards d'euros de recettes. Et on a fait des économies pour réduire l'impact, c'est normal. On a fait a peu près trois milliards d'économies l'année dernière, ce qui fait que la perte a été limitée à trois", a expliqué Jean-Pierre Farandou. "Cette année, on a encore la COVID. On n'avait pas prévu ce quatrième confinement qui est arrivé au printemps", a-t-il poursuivi. "Deuxièmement, il y a la concurrence, il faut être compétitif. Moi, ce que je souhaite c'est que SNCF voyageurs conserve le maximum de parts de marché", a-t-il ajouté.