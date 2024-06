Le secteur maritime monte au créneau face au RN

Relativement absent du paysage médiatique il y a quelques années encore, le transport maritime a pris une autre dimension en sortie de crise sanitaire, avec des résultats exceptionnels, qualifiés de « superprofits ». D'autant que ces profits ont été relativement peu taxés en raison d'un régime fiscal particulier : la taxe au tonnage, un impôt forfaitaire calculé d'après la capacité de la flotte d'un armateur et non sur ses bénéfices. Pointée du doigt à plusieurs reprises, cette mesure est à nouveau dans le viseur des politiques à l'occasion des élections législatives. Dès lors, la profession tente de protéger ses intérêts, certains n'hésitant pas à parler d'une décision « électoraliste » qui serait « catastrophique ».

C'est Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), qui a déclenché cette nouvelle séquence en annonçant dans Le Parisien vouloir supprimer cette « niche fiscale ». Cela n'est pour l'instant pas le cas du Nouveau Front populaire, bien qu'il vise la réduction des avantages fiscaux. Selon nos informations, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, serait très peu favorable à une telle mesure. Et ce, même si le député LFI Éric Coquerel exprimait l'an dernier sa crainte « que cette taxation tonnage coûte plus qu'elle ne rapporte à l'État ». Du côté de Renaissance, la tendance a toujours été au maintien du système.

En face, Édouard Louis-Dreyfus, président d'Armateurs de France et de Louis Dreyfus Armateurs, entend défendre le bien-fondé de cet « impôt de compétitivité » devant les responsables politiques, notamment du RN, avec qui il a peiné à établir un véritable contact jusqu'ici. Il y voit un élément essentiel de la compétitivité du pavillon français dans un environnement mondial. Créé en 2003 pour lutter contre la concurrence des pavillons de complaisance ou à bas coût, ce régime a été largement adopté depuis et couvre environ 86 % de la flotte mondiale. En France, il bénéficie à 57 armateurs, dont le géant CMA CGM (propriétaire de La Tribune Dimanche), à quelques acteurs plus modestes et à des PME.

Les pavillons de complaisance

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, ex-président du Cluster maritime français (CMF), prévient que la dynamique actuelle du secteur pourrait se casser très rapidement si le dispositif venait à être supprimé, avec de fortes conséquences sur l'emploi et l'attractivité de l'écosystème maritime. Un risque corroboré par Maria Lee, spécialiste de la logistique au sein du cabinet conseil Sia Partners, à ceci près qu'elle estime que cela pourrait surtout inciter les armateurs français à l'optimisation, avec le transfert d'une partie de leur flotte sous d'autres pavillons. Elle met aussi en avant une potentielle perte de revenus pour l'État lors des mauvaises années pour le transport maritime, secteur éminemment cyclique.

Car c'est la particularité de cette taxe : que l'armateur soit bénéficiaire ou déficitaire, il paiera la même somme. C'est un avantage certain lors des périodes fastes, où la taxe est bien inférieure à l'impôt sur les sociétés. Selon Bercy, cela a représenté plus de 10 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État pour les années 2021 à 2023 - dont tout le monde s'accorde à dire qu'elles étaient exceptionnelles, dopées par la reprise post-Covid, et qu'elles ne reviendront pas, sauf nouvelle crise majeure. Mais c'est un désavantage dans les années de vaches maigres.

Visibilité et stabilité

Sur les vingt dernières années, Maria Lee estime que le manque à gagner pour l'État a atteint 3,8 milliards d'euros, soit près de 200 millions d'euros par an en moyenne. Et Édouard Louis-Dreyfus le situe autour d'une centaine de millions d'euros dans les années à venir.

Plus que les gains potentiels, les acteurs du maritime mettent donc en avant la visibilité et la stabilité que ce régime fiscal leur apporte, notamment pour lancer des investissements lourds comme l'achat de navires.