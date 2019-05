Les familles des riches Cubains spoliés en 1959 attaquent en justice : le croisiériste Carnival, premier ciblé

(Crédits : Reuters)

En réactivant depuis hier jeudi le "titre III" de la loi Helms-Burton, le successeur d'Obama permet aux riches Cubains exilés et à leur famille de demander compensation devant la justice américaine pour leurs biens confisqués et nationalisés par Castro en 1959. Le leader mondial de la croisière est la première société attaquée en justice par les héritiers de terminaux portuaires à Santiago de Cuba et à La Havane. Des centaines d'autres recours sont attendus. L'objectif de Trump: affaiblir Cuba, et l'obliger à retirer son soutien à Maduro.