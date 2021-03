Fret maritime : jusqu'à quand va durer la flambée des prix ? Geodis répond

Parti de Shanghai en janvier avec 1.000 conteneurs remplis de marchandises, un navire de la United Heavy Lift affrété par Geodis est arrivé le 4 mars à Hambourg. Toujours affrété par la filiale logistique de la SNCF, un porte-conteneurs appartenant à une autre compagnie maritime charter suit le même itinéraire et doit arriver dans le port allemand le 4 avril. D'autres affrètements sont encore prévus au deuxième trimestre sur des routes en cours de finalisation. Cette série d'affrètements n'est pas neutre. Elle constitue une véritable nouveauté dans le maritime pour la filiale de la SNCF qui, jusqu'ici, faisait uniquement appel aux charters pour assurer la logistique de grands projets industriels hors gabarits, mais jamais pour des marchandises entièrement conteneurisées qui empruntaient les lignes régulières. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors que la demande est plus importante que prévu, les tensions observées sur l'offre de fret -et les dysfonctionnements qu'elles provoquent sur la fiabilité du transport- ont poussé l'entreprise à utiliser des charters en complément des lignes régulières. Certains importateurs européens sont en effet inquiets de ne pas recevoir dans les temps les produits asiatiques qu'ils ont commandés pour à la fois répondre à la demande et reconstituer les stocks.

