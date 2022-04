Plus de trafic, moins d'émissions de CO2 : le pari d'Air France d'ici à 2030

Après avoir diminué ses émissions nettes de CO2 de 6% entre 2005 et 2019, malgré un trafic en hausse de 32%, Air France prévoit une nouvelle baisse d'ici à 2030. Et ce, de manière significative puisque la direction table sur un recul des émissions de 12% en valeur absolue d'ici à la fin de la décennie par rapport à 2019. Le tout avec une croissance du trafic d'environ 2% par an d'ici-là. Rapportée au passager-kilomètre, la baisse attendue est encore plus forte : 30%.

Arrivée d'Airbus A220 et d'A350

Ces objectifs s'appuient sur l'impact favorable du renouvellement de la flotte en cours et sur une utilisation plus soutenue de carburants durables. La compagnie va en effet prendre livraisons d'une flopée d'appareils de nouvelle génération moins polluants que leurs prédécesseurs, comme les moyen-courriers Airbus A220 et long-courriers A350.

"D'ici 2030, ces appareils représenteront 70% de la flotte Air France contre 7% aujourd'hui grâce à un investissement d'un milliard d'euros par an d'ici 2025", a indiqué la compagnie tricolore dans un communiqué

Par ailleurs, Air France va intensifier le recours aux carburants d'aviation durables, d'origine non fossile, avec "au moins 10% d'incorporation sur l'ensemble de ses vols (d'ici à 2030), et 63% en 2050", contre 1% actuellement au départ de France, conformément à la réglementation. Parmi les autres leviers, Air France mentionne l'optimisation des trajectoires de vol et des opérations au sol, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement de l'intermodalité en coopération avec la SNCF.

Pour rappel, Air France vise s'est engagée comme l'ensemble du secteur à atteindre "zéro émission nette" de CO2 en 2050, grâce à des réductions nettes mais aussi au recours controversé à des compensations carbone.

Airbus vise 720 livraisons en 2021

Le renouvellement des flottes continue. Airbus a livré 63 avions en mars. Le groupe européen compte livrer 720 avions en 2022, contre 611 l'an passé. et obtenu 104 nouvelles commandes mais enregistré 63 annulations pour des A330 qu'avait commandé la compagnie malaisienne Air Asia X, aujourd'hui en difficulté. Côté commandes, Airbus a enregistré 104 commandes, exclusivement des appareils de la famille A320, dont 44 A321neo. Elles incluent également la commande par Air Canada en janvier, mais jusqu'ici pas divulguée, de 6 A321 XLR, version à très long rayon d'action permettant d'assurer des liaisons longue distance sans les charges associées aux avions gros-porteurs. Ces commandes permettent à Airbus de dégager un solde positif de 83 commandes nettes depuis le début de l'année (253 commandes et 170 annulations).

