Transport aérien : 2017 a été l'année la plus sûre de tous les temps

L'ASN précise que, selon ses chiffres provisoires, il y a eu 36,8 millions de vols en 2017, ce qui aboutit à un ratio d'un accident d'avion mortel pour 7,360 millions de vols de transport de passagers.

Selon les statistiques d'un site spécialisé dans les accidents d'avions, l'année dernière a été la plus sûre de tous les temps. Les chiffres concernent cependant les appareils commerciaux civils de transport de passagers et de fret homologués pour transporter au moins 14 passagers ou plus.