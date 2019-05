« Sur ce sujet comme sur d'autres, je mise sur le bon sens et la bienveillance » (Jean-Laurent Bonnafé)

LA TRIBUNE - Vous êtes le seul dirigeant d'une entreprise française à figurer (à la cinquième place) dans le classement international d'OUTstanding. Pourquoi votre exemple est-il si peu suivi ?

JEAN-LAURENT BONNAFÉ - Le propre de ces classements, c'est de faire connaître et de permettre à chacun de se poser des questions. En conséquence, je ne me sens pas seul ! Sur la base des progrès réalisés depuis dix ans, je serai peut-être dans les dix ans à venir très loin dans le classement d'OUTstanding, dépassé par beaucoup d'autres ! D'ailleurs, je suis sûr que certains chefs d'entreprise seraient prêts à s'impliquer, mais une décision individuelle qui ne serait pas portée par une équipe serait contre-productive. Cela doit être une décision collective. C'est le cas pour BNP Paribas, une entreprise ouverte sur des cultures et des réalités différentes, dont la caractéristique est d'accompagner la diversité au sens large.

Pouvez-vous détailler pourquoi vous portez les initiatives de BNP Paribas dans ce domaine ?

Si j'ai observé peu de discriminations contre les LGBT+ dans l'entreprise, pendant mes études - il y a très longtemps -, j'ai assisté à des situations proches de la violence...