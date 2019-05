« Overwatch », le jeu vidéo qui rend visibles des héros gays

« Lorsqu'on est venu me chercher pour travailler chez Blizzard Entertainment, j'ai tout de suite su que cette société me correspondrait ! », se souvient Sébastien Petit, 43 ans, directeur Social Media Europe depuis deux ans pour cette entreprise californienne spécialisée dans les jeux vidéo. Il fait référence aux signaux qu'elle envoie à propos de son engagement en faveur de l'inclusion des LGBT+. Parmi les héros et héroïnes de son dernier jeu vidéo, Overwatch, des LGBT+, dont Tracer, qui est lesbienne. Et les fans en raffolent ! De quoi faire évoluer les mentalités.

« Dans mes précédentes entreprises, j'avais décidé de cacher mon homosexualité, dit-il, de peur que cela pèse sur ma carrière ». Tout au plus s'était-il contenté de défendre l'extension du mariage aux couples de même sexe, lors de discussions entre collègues. Chez Blizzard, lorsqu'il a évoqué son compagnon au détour d'une phrase, « il y a bien eu des petits temps d'arrêt, mais sans plus », rit-il.

Agir de concert

Après tout, si la société assumait sa politique vis-à-vis du public, il était logique qu'elle fasse de même en interne. Selon lui, « il faut distinguer l'entreprise et ses salariés, qui peuvent avoir des préjugés inconscients », mais il est « fier de travailler pour une entreprise LGBT+ friendly. » En tant que directeur et sponsor de la diversité LGBT+, il sert de relais auprès du comité exécutif. Et nombre de collaborateurs s'en réjouissent. Mieux, l'un de ses anciens employeurs lui a récemment demandé de témoigner lors d'une conférence sur la thématique LGBT+ ! Signe que les choses changent.

« Elles pourraient changer encore plus si les 60 rôles modèles [personnes identifiées par l'association professionnelle L'Autre Cercle comme oeuvrant en France pour l'inclusion et la représentation positive des personnes LGBT+, ndlr], agissaient ensemble », assure-t-il. Leurs actions pourraient aller de la mention, sur les offres d'emploi, de leur politique envers les LGBT+ à la mise en place de critères inclusifs pour les fournisseurs, ou lors d'appels d'offres.