Une Charte pour promouvoir la diversité, l'inclusion, et prévenir les discriminations

« La non-visibilité des gays, lesbiennes et bi du fait de l'incertitude des réactions sur leur lieu de travail et la visibilité forcée des personnes en situation de transition sont un double enjeu pour les employeurs qui se veulent exemplaires. Ils doivent prendre conscience que la société française a très majoritairement intégré le droit pour les personnes LGBT+ de vivre comme elles le souhaitent et de manière visible. Au-delà de l'obligation légale, c'est une question d'exemplarité et d'engagement sociétal, voire d'éthique », affirme Catherine Tripon, porte-parole de la Fédération nationale de L'Autre Cercle, regroupant des associations de professionnels LGBT+.

Parce que l'exemplarité vient d'en haut, des dirigeants et dirigeantes de grandes entreprises, PME, établissements d'enseignement supérieur, associations, de même que des ministres, des maires et une présidente de région se sont engagés aux côtés de L'Autre Cercle depuis 2013 en signant la Charte d'engagement LGBT+, une initiative pionnière en Europe.

Promotion de la diversité et prévention des discriminations

Co-construite à l'initiative d'Accenture par plusieurs entreprises, elle donne un cadre formel, en incluant la...