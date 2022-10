Décarbonation : Macron va réunir les patrons des 50 grands sites industriels français

C'est un président qui veut presser le pas. Lors d'une réunion d'entrepreneurs organisée par la Banque publique d'investissement (BPI) à Paris ce jeudi 6 octobre, Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut « aller plus vite et plus fort sur les grands projets » de transition écologique et énergétique « des grands sites de production ». Et cela les concerne tous, « de Dunkerque dans la sidérurgie jusqu'au port de Fos-Marseille », a indiqué le chef de l'État.

Dans cette optique et pour « changer nos pratiques productives de manière beaucoup plus rapide », Emmanuel Macron a annoncé qu'il « recevrait les 50 grands sites » dans les prochaines semaines « et on ira sur cette décarbonation accélérée », a-t-il ajouté sans donner de détails.

Le président français a terminé son discours en appelant les entrepreneurs à « ne pas avoir peur des temps que nous vivons » même s'ils « sont durs ». « C'est dans ces moments-là que les plus audacieux gagnent » et que « les vrais changements se font », a-t-il ajouté, en appelant à ne pas suivre l'exemple de « l'Europe des années 1930 » qui, « face à la crise » s'était « repliée » et « désindustrialisée ».

Ces grands groupes qui veulent réduire leur empreinte carbone

Le chef de l'État a souligné que certains grands groupes investissaient déjà « beaucoup d'argent » pour se passer du gaz ou du charbon, et mettre en œuvre des solutions dans l'hydrogène ou la capture de carbone. Certains ont en effet récemment fait des annonces à ce sujet.

Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a indiqué faire de « l'électrification et l'hybridation des avions un des axes clés de sa stratégie vers une aviation décarbonée », a affirmé son directeur général Olivier Andriès fin septembre. L'électrification permet d'envisager une réduction de la pollution, de la taille de certains équipements et des nuisances sonores, tout en améliorant la fiabilité et la surveillance du fonctionnement des systèmes.

Dans le domaine de la propulsion, Safran est en passe de faire certifier au premier semestre 2023 son moteur électrique Engineus 100, destiné à l'aviation générale légère, c'est-à-dire les avions de loisirs ou dédiés à la formation des pilotes amateurs. D'ici à la fin de la décennie, des moteurs électriques pourront équiper les taxis volants (VTOL), les avions allant jusqu'à 19 passagers. Puis des avions régionaux de 40 sièges, espère Safran. Au-delà, en revanche, le tout électrique n'est pas envisageable, en tout cas à ce stade, en raison d'une barrière technologique liée à la densité énergétique des batteries et à la gestion des hautes tensions (supérieures à 1.000 volts).

L'armateur CMA CGM, qui a engrangé un bénéfice net record de 14,8 milliards d'euros au premier semestre, a indiqué début septembre qu'il allait consacrer 1,5 milliard à un fonds énergie destiné à « accélérer la décarbonation de ses activités », a affirmé son PDG Rodolphe Saadé. Le groupe s'est engagé à la neutralité carbone nette d'ici à 2050.

Des objectifs « incompatibles » avec les objectifs de l'accord de Paris

Reste que, entre les annonces de certains industriels et la réalité, il y a parfois un fossé. Les scénarios de décarbonation projetés par trois géants du pétrole et du gaz - Equinor, BP et Shell - sont en effet jugés « incompatibles » avec les objectifs de l'accord de Paris destinés à éviter un réchauffement dévastateur du climat, selon une étude dévoilée en août dans la revue Nature Communications.

Une équipe internationale d'experts a analysé les scénarios d'émissions des trois géants européens de l'énergie avec ceux élaborés par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Puis les ont comparé à ceux décrits dans le rapport du Giec pour réussir à limiter à 1,5°C le réchauffement moyen de la planète.

Leur analyse conclut que le scénario de Shell, surnommé Sky, conduirait à un réchauffement de 1,81°C d'ici 2069. Le scénario Rebalance d'Equinor verrait le réchauffement culminer à 1,73 °C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2060. Et le scénario Rapid de BP entraînerait un pic de réchauffement de 1,73°C d'ici 2058, tandis que son scénario Net Zero conduirait à un réchauffement médian de +1,65°C maximum. Pour les auteurs de l'étude, seul le scénario "Net Zero 2050" de l'AIE est pleinement conforme à l'accord de Paris.

