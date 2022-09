Gaz : les industriels énergivores ont déjà baissé leur consommation de 15% en France, selon Engie

Bonne nouvelle pour les stocks de gaz à préserver pour cet hiver, moins pour l'activité industrielle européenne. Sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie, la consommation en gaz des industriels « gazo-intensifs », autrement dit les plus gros consommateurs, a chuté ces dernières semaines de 30% par rapport à l'an dernier, tout fournisseurs confondus, a indiqué mercredi le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu.

En France, la réduction de la consommation gazière des gros industriels s'élève à 15%, a précisé le patron d'Engie, président du premier fournisseur de gaz en France.

« Les hausses de prix ont un impact très fort sur les industriels et on a vu malheureusement ces dernières semaines en Europe une réduction significative de la consommation des grands industriels gazo-intensifs, les gros consommateurs de gaz », a souligné Jean-Pierre Clamadieu, qui s'exprimait au micro de France Inter. « Les industriels voient un signal-prix qui les conduit à arrêter leurs usines, à déplacer des productions dans d'autres régions du monde », a-t-il poursuivi.

En effet, certains ont décidé d'arrêter leur production durant l'hiver. C'est le cas de Duralex. Pour économiser de l'énergie et préserver ses finances, la célèbre verrerie a décidé de mettre son four en veille durant au moins quatre mois à partir de novembre et de placer l'ensemble de ses salariés en chômage partiel. Le groupe verrier Arc va également arrêter une partie de ses fours pendant l'hiver et substituer partiellement le fioul au gaz.

Les réserves de gaz de la France remplies à 95%-96%

Interrogé sur d'éventuelles pénuries de gaz cet hiver, le président d'Engie a souligné les « gros efforts de diversification » consentis pour remplir les stocks gaziers. « On est beaucoup mieux préparés qu'on ne le craignait il y a 3 ou 4 mois », a-t-il relevé, en évoquant le cas de la France où les réserves sont remplies « à 95-96% » et seront « au maximum » dans quelques semaines, tandis que celles de l'Europe sont « quasiment » à 90%.

La France et l'Europe misent notamment sur le gaz naturel liquéfié (GNL). «On a augmenté de manière massive les arrivées de bateaux méthaniers qui transportent du gaz naturel liquéfié », avec désormais « 30 ou 40 bateaux par semaine », contre « 10 méthaniers en Europe, il y a un an », a-t-il encore détaillé.

Face au tarissement des flux venant de Russie, la France a en effet réorganisé ses approvisionnements, en pariant sur une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz gazeux venant d'Algérie, du Qatar, d'Égypte, de différents pays d'Afrique, d'Espagne, et d'Amérique. La France dispose déjà de quatre terminaux d'importation de GNL, et doit en mettre en service un cinquième, flottant, au Havre l'an prochain. Pour rappel, la France importe la totalité du gaz qu'elle consomme. Contrairement à l'électricité, cet hydrocarbure peut se conserver.

Pour le président d'Engie, il faudra gérer « de manière très attentive ces stockages pour éviter (...) le coup de froid de fin d'hiver ». Il préconise notamment une « baisse de 10% de la consommation de gaz ». « Le sujet essentiel, c'est la réduction de la température (de chauffage) des logements et des bâtiments tertiaires (...) Un degré, c'est 7% d'économies sur la consommation de gaz en France », a-t-il précisé.

Une réduction de la consommation de 10%

Afin de passer l'hiver, sans délestage et coupures, le gouvernement français vise au niveau national une réduction de la consommation de 10%. Collectivités et entreprises se mobilisent. Extinctions des feux pour les monuments publics avancés, températures dans les bâtiments publics baissées d'un degré, ou encore télétravail renforcé chez Air France... les annonces et engagements en faveur de davantage de sobriété se multiplient ces dernières semaines. Jeudi, plusieurs entreprises françaises ont prévu de rendre publique la signature d'une charte écowatt, sur laquelle elles travaillent.

Car malgré les réserves de gaz, selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, la France pourrait connaître cet hiver entre 0 et 10 moments très tendus sur son réseau, impliquant de possibles coupures d'électricité organisées. Ces mesures d'urgence et contraignantes pourraient toutefois être évitées, si les Français utilisent massivement le système d'alerte EcoWatt, sorte de système météo de l'électricité permettant de savoir quand il est nécessaire de baisser sa consommation.

(Avec AFP)