Energie : « L'écart entre une production industrielle aux Etats-Unis et en France peut varier du simple au décuple », Bernard Spitz du Medef

EuroVision. C'était le thème choisi par le Mouvement des entreprises de France (Medef) pour sa Rencontre des entrepreneurs de France (Ref) à l'Hippodrome de Longchamp les 29 et 30 août dernier. Dans la continuité des discours inauguraux du président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux et de l'allocution de la Première ministre Elisabeth Borne, le président du pôle International et Europe du Medef, Bernard Spitz, les patrons des Medef régionaux Olivier Klotz (Alsace) et Daniel Weizmann (Île-de-France) ainsi que le président de CCI France Alain Di Crescenzo et le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris Île-de-France Dominique Restino ont accepté de répondre à quelques questions de La Tribune.

> « Nous n'avons pas le droit d'avoir des coupures d'électricité », Alain di Crescenzo, président de CCI Paris France

Lire aussiÉlections CCI France : le candidat Di Crescenzo dévoile sa feuille de route

> Energie: « L'écart entre une production industrielle aux Etats-Unis et en France peut varier du simple au décuple », Bernard Spitz, président du pôle International et Europe du Medef

Lire aussiUkraine : la centrale Zaporijia « totalement déconnectée » du réseau électrique, Zelensky alerte sur une « catastrophe nucléaire »

> « La décarbonation va faire partie intégrante des nouveaux modèles économiques des entreprises », Daniel Weizmann, président du Medef Ile-de-France

Lire aussiPiétonnisation de Paris : reportée à 2024, la « zone apaisée » inquiète le patronat

> « Le pouvoir d'achat est un problème pour tout le monde», Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France

Lire aussi« L'activité régionale reste contrariée par les différentes crises » (Dominique Restino, CCI Paris Île-de-France)

> « On se voile la face par rapport à certains nombres de situations dans le travail », Olivier Klotz, président du Medef Alsace

Lire aussi"Je veux recentrer le Medef sur la défense des entrepreneurs" Olivier Klotz, candidat à la présidence du Medef