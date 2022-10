Les actifs des 60 plus grandes banques liés aux énergies fossiles s’élèvent à 1.350 milliards de dollars

Les 60 plus grandes banques mondiales sont-elles trop exposées aux actifs liés aux énergies fossiles ? Finance Watch les chiffre à 1.350 milliard de dollars. Et, pour l'ONG, ils risquent « de perdre considérablement de leur valeur lors de la transition vers la neutralité carbone ». L'association « estime que les instances de réglementation internationales devraient prendre de nouvelles mesures », notamment concernant les exigences de fonds propres. Cette somme représente en effet près de 1,5% du total des actifs des établissements.

Quant aux banques françaises, elles « sont exposées à des risques liés aux actifs fossiles d'une valeur d'environ 142 milliards de dollars », estime Finance Watch. La comptabilisation des actifs liés aux énergies fossiles reste un exercice délicat : en 2021, plusieurs ONG avaient estimé l'exposition des onze plus grandes banques européennes à 532 milliards d'euros, un niveau nettement supérieur aux 239,3 milliards de dollars que Finance Watch attribue aux 22 plus grandes banques européennes. Un écart de chiffre que Finance Watch explique par « la différence dans la portée et la définition des activités liées aux combustibles fossiles ».

Le rapport de 2021, justifie l'ONG, a « un périmètre beaucoup plus large, avec les transports et même les services, il est en ligne avec nos propositions et vise à cibler les actifs, qui seront très certainement bloqués dans les scénarios de neutralité carbone ».

Des rapports tendus entre les banques et les ONG

Malgré un dialogue soutenu, les banques et les ONG s'affrontent régulièrement sur le terrain du climat, les premières vantant leurs avancées, les secondes dénonçant du « greenwashing » et la poursuite du financement des énergies fossiles. Mi-septembre, le président de la Banque mondiale, David Malpass, était ainsi accusé par des ONG spécialisées dans la lutte contre le réchauffement climatique d'être « climatosceptique » après son refus de répondre à une question sur les énergies fossiles. L'ancien vice-président Al Gore l'avait aussi annoncé en estimant qu'il avait été incapable d'améliorer le financement de projets climatiques dans les pays en développement.

____________

ZOOM - En 2023, les plus grandes banques américaines vont participer à un exercice de scénario climatique

La Réserve fédérale a annoncé la semaine dernière que six des plus grandes banques du pays participeraient à un exercice pilote d'analyse de scénarios climatiques en 2023. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo se soumettront à l'exercice, qui, selon la Fed, n'aura pas de conséquences sur l'activité des banques. L'exercice donnera le coup d'envoi des efforts de la Fed pour évaluer le niveau et la gestion des risques pour les banques en matière de changement climatique. Les effets potentiels du changement climatique - notamment par l'élévation du niveau des mers, l'aggravation des inondations et des incendies, et les politiques gouvernementales de transition vers une industrie à forte intensité de carbone - pourraient détruire des billions de dollars d'actifs dans le monde entier. La Fed teste ainsi la solidité des grandes banques face à des récessions hypothétiques et dont les résultats informent directement sur le montant de capital que chaque entreprise doit détenir. Elle fournira des « récits de scénarios climatiques », que les banques utiliseront pour analyser l'impact sur leurs portefeuilles et leurs stratégies commerciales.