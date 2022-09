Faire de la Région Sud le moteur de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe

Autour d'une COP d'avance, les Plans Climat de la Région Sud

Parce que le temps du constat est révolu, la Région Sud est passée à l'action depuis en lançant ses plans climat, « Une COP d'avance » et « Gardons une COP d'avance ». Le Sud est aujourd'hui la première région française pour l'agriculture bio et pour l'excellence environnementale de ses ports de plaisance, avec la certification européenne « Ports propres ». Provence-Alpes-Côte d'Azur est aujourd'hui une région leader pour l'éolien flottant et l'une des plus avancées en matière d'économie circulaire. Plus de 30 % des lycées régionaux sont équipés en panneaux photovoltaïques et les transports régionaux ont encore passé un cap supplémentaire vers la neutralité carbone avec, notamment, la mise en place de la première ligne longue distance de cars électriques d'Europe, la création de bornes de recharge pour les véhicules électriques, un plan hydrogène et l'opération Escale Zéro fumée à Marseille, Toulon et Nice.

Tous les rapports scientifiques le confirment : l'accélération du changement climatique fait de la Méditerranée un véritable laboratoire. Nous avions anticipé, dès 2017, avec le Plan Climat une COP d'avance. Aujourd'hui, nous allons plus loin autour des 5 piliers, Air, Mer, Terre, Energie, Déchets, pour faire de la Région Sud une référence en matière transition environnementale en Europe. Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Président délégué de Régions de France

141 mesures pour la transition écologique

En avril 2021, le 2ème volet du Plan climat régional « Gardons une COP d'avance » a été adopté. 40 % du budget de l'Institution y est consacré, pour ce qui représente l'ossature de la politique régionale en faveur de l'environnement. Il s'articule autour de 6 axes : Air, Mer, Terre, Energie, Déchets et chez vous, au quotidien, et 141 mesures pour faire du Sud la première région neutre en carbone d'Europe et autonome en gestion des déchets dès 2030.

Abaisser les gaz à effet de serre

Parmi ces 141 mesures, la qualité de l'air occupe une place primordiale. 350 millions d'euros seront investis d'ici à 2026 pour abaisser de 28% les gaz à effet de serre dans le secteur des transports. L'objectif reste d'atteindre le « zéro émission » en décarbonant, dépolluant et en modernisant les transports régionaux routiers et ferroviaires, avec la conversion au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), l'hydrogène ou les trains à batterie.

Pour une agriculture saine et durable

Avec plus de 50% d'espaces boisés, la terre, dans son expression la plus noble, concentre de nombreuses mesures au sein du Plan Climat « Gardons une COP d'avance ».

Pour renforcer une agriculture saine durable et locale la Région Sud veut certifier 50 % des surfaces agricoles. 120 millions d'euros iront sur des actions visant au renforcement des circuits courts, l'accompagnement aux jeunes agriculteurs et aux expérimentations de projets mixant agriculture et énergie, en particulier l'agrivoltaïsme.

Multiplier par cinq les énergies renouvelables

Un territoire régulièrement baigné de soleil et exposé aux vents : l'énergie naturelle ne manque pas en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour bâtir un mix énergétique équilibré et produire une énergie diversifiée, la Région dispose de tous les atouts naturels, et matériels. Photovoltaïque, éolien flottant, hydrogène, nucléaire, méthanisation ou hydrogène, l'avenir de la transition énergétique passe par la Région Sud. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, 370 millions d'euros sont affectés pour mener des actions sur les économies d'énergie dans l'industrie, la mobilité et le bâtiment.

La Région Sud se donne les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre le changement climatique En posant un cadre et une stratégie, mais aussi par ses actions qui rendent possible et concret la transition. Un engagement indispensable pour redonner aux habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à son environnement toute la place et le respect qui leur sont dus.

Pour consulter le Plan Climat « Gardons une Cop d'avance » et ses 141 mesures, rendez-vous sur https://www.maregionsud.fr/a-la-une/plan-climat-gardons-une-cop-davance