Diminution des émissions de CO2 : la France en bonne voie pour 2030... mais ça ne suffit pas

310 millions de tonnes. C'est le niveau d'émission de gaz à effet de serre (GES) que doit atteindre la France à l'horizon 2030 dans le cadre de sa stratégie nationale bas carbone (SNBC), fixée en avril dernier. Bonne nouvelle, selon les dernières estimations de l'institut Rexecode, l'Hexagone devrait y parvenir ou presque. Selon ses calculs, la France devrait émettre 315 millions de tonnes (équivalent CO2) à cet horizon, contre 441 millions de tonnes en 2019.

« Ce n'est pas acquis d'avance », a toutefois prévenu Michel Didier, le président de l'institut, lors d'une conférence de presse la semaine dernière. « On y parviendra qu'à la condition de sanctuariser les crédits anti-émissions votés dans le cadre du plan de relance pendant les dix années qui viennent », explique-t-il.

Pour faire ses prévisions, Rexecode s'est appuyé sur trois hypothèses : un rythme plus faible de l'économie française après la crise sanitaire, la continuité de deux ratios (l'intensité énergétique du PIB et l'intensité en GES de l'énergie) et le maintien dans le temps des mesures anti-émissions...