En mer, des éoliennes toujours plus grandes

Avec son rotor de 222 mètres de diamètre et ses pales de 108 mètres de long, c'est un nouveau géant des mers qu'a dévoilé fin mai Siemens Gamesa. Baptisée SG 14-222 DD, cette éolienne offshore, encore en cours de développement et dont le déploiement est espéré en 2024, sera la plus grande et la puissante jamais conçue. Elle symbolise la course au gigantisme dans laquelle s'est lancée le secteur, aussi bien les fabricants que les promoteurs de parcs.

La consommation de 18.000 ménages

Ce nouveau modèle affiche une puissante nominale de 14 mégawatts (MW), soit 3 MW de plus que son prédécesseur. Et 6 MW de plus que les éoliennes que le groupe espagnol, détenu majoritairement par l'allemand Siemens, fournira pour le futur parc au large de Saint-Brieuc. Chaque mât pourra produire suffisamment d'électricité pour satisfaire la consommation de 18.000 ménages, assure l'entreprise.

Avec cette éolienne, Siemens Gamesa réplique à son rival General Electric, dont la turbine le plus puissante, l'Haliade-X, culmine à 12 MW de puissance nominale. Ces derniers mois, cette turbine a permis au conglomérat américain de décrocher plusieurs succès commerciaux, notamment pour fournir les éoliennes du projet Dogger Bank au Royaume-Uni, la plus grande ferme éolienne offshore au monde.

Leader du marché de l'éolien en mer, avec une part de marché supérieure à 50%, Siemens Gamesa se devait donc de répliquer face à cette nouvelle concurrence plébiscitée par les promoteurs. Le groupe indique d'ailleurs que son nouveau modèle a déjà remporté deux contrats aux États-Unis - pour un immense parc au large de la Virginie - et à Taiwan.

Abaisser les coûts de production de l'électricité

La course au gigantisme doit permettre d'abaisser les coûts de production de l'électricité. "La taille des éoliennes est un élément fondamental pour y parvenir", souligne Filippo Cimitan, le président de la branche française de Siemens Gamesa. Plus elles sont grandes et puissantes, et plus les éoliennes affichent en effet un facteur de charge élevé. C'est-à-dire, plus leur production réelle est proche de la production maximale. Le modèle 14 MW de Siemens Gamesa devrait ainsi générer 25% d'électricité de plus que le modèle 11 MW.

Pour les industriels du secteur, il ne faut cependant pas "chercher le gigantisme pour lui-même", prévient Filippo Cimitan. Deux autres éléments doivent être pris en compte, poursuit le...